21. Juni 2023

Siebenbürgische Jugend­tanzgruppe Heilbronn tanzt in den Mai

In der Nacht auf den 1. Mai veranstalteten wir unseren alljährlichen „Tanz in den Mai“ mit der „Nova-Band“. An den mit bunten Blumen verzierten Tischen nahmen ab 19.00 Uhr zahlreiche Gäste Platz, ab 20.00 Uhr wurde rund um den Maibaum auf der Tanzfläche gefeiert. Für das Wohl unserer Gäste sorgten wir mit warmen Speisen, Kaffee und Kuchen sowie mit erfrischenden Getränken und Cocktails an der Bar.

Die Helferinnen und Helfer beim Tanz in den Mai in Heilbronn. Foto: Miriam Martini Auch in den Pausen durfte das Programm nicht fehlen. Zuerst zeigte die Kinder- und Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss, Laura Stirner und Valeria Brandl den Zuschauern zwei Tänze, den „Michel Finigan“ sowie den „Kieler Sprotten“. Daraufhin folgte ein gemeinsamer Auftritt von uns und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn, die von Patrick Welther, Vivien Weber und Miriam Martini geleitet wird. Sie präsentierten den „Neppendörfer Landler“ und den „Schaulustig“. Beendet wurden die tänzerischen Darbietungen mit einem Gemeinschaftstanz, dem „Sprötzer Achterüm“. Für gute Unterhaltung bei den Gästen sorgten zudem unsere Mitglieder Tobias Krempels und Lukas Köber mit ihren Blasinstrumenten, die mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ in den neuen Monat einstimmten. Es war ein gelungener Abend, wofür wir uns bei allen Besuchern und Tänzern, der „Nova-Band“ sowie unseren fleißigen Helfern herzlich bedanken möchten!



Mehr Informationen zu uns findet ihr auf unserer Homepage: Auch in den Pausen durfte das Programm nicht fehlen. Zuerst zeigte die Kinder- und Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss, Laura Stirner und Valeria Brandl den Zuschauern zwei Tänze, den „Michel Finigan“ sowie den „Kieler Sprotten“. Daraufhin folgte ein gemeinsamer Auftritt von uns und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn, die von Patrick Welther, Vivien Weber und Miriam Martini geleitet wird. Sie präsentierten den „Neppendörfer Landler“ und den „Schaulustig“. Beendet wurden die tänzerischen Darbietungen mit einem Gemeinschaftstanz, dem „Sprötzer Achterüm“. Für gute Unterhaltung bei den Gästen sorgten zudem unsere Mitglieder Tobias Krempels und Lukas Köber mit ihren Blasinstrumenten, die mit dem Lied „Der Mai ist gekommen“ in den neuen Monat einstimmten. Es war ein gelungener Abend, wofür wir uns bei allen Besuchern und Tänzern, der „Nova-Band“ sowie unseren fleißigen Helfern herzlich bedanken möchten!Mehr Informationen zu uns findet ihr auf unserer Homepage: jtg-heilbronn.de sowie auf unserer Facebook-Seite: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn oder auf Instagram unter @jtgheilbronn Lara Gaber

Schlagwörter: Jugendtanzgruppe, Heilbronn, Ball

Bewerten: 13 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.