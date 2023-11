Volkstanzwettbewerb in Heidenheim: Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach siegt

Auch in diesem Jahr hieß es wieder Trachten richten, Haare flechten und ab geht’s auf die Tanzfläche. Am Samstag, den 28. Oktober, fanden sich 16 siebenbürgische Tanzgruppen in Heidenheim an der Brenz ein zum diesjährigen Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Gruppenbild aller Teilnehmer des diesjährigen Volkstanzwettbewerbs in Heidenheim. Foto: Hermann Depner

Vertreter aller teilnehmenden Tanzgruppen mit Teilnehmerurkunde. Foto: Hermann Depner

Bereits am Freitagabend wurde die Turn- und Festhalle Mergelstetten von der Bundesjugendleitung (BJL) gemeinsam mit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Heidenheim und dem Vorstand der Kreisgruppe Heidenheim für den bevorstehenden VTW vorbereitet.Nach einer kurzen Nacht für die BJL konnten am Samstagmorgen die letzten Vorbereitungen getroffen werden, bevor die anreisenden Tanzgruppen die Halle betreten durften. Kurz nach 10 Uhr eröffnete die Bundesjugendleiterin der SJD, Natalie Bertleff, den VTW. In ihrer Rede begrüßte sie auch alle, die von zu Hause aus über den Livestream zuschauten und betonte die diesjährige Besonderheit für die erstplatzierte Gruppe. Diese wird zum Großen Siebenbürgerball in München eingeladen, um dort ihren Siegertanz zu präsentieren. Sie freue sich auf einen fairen und freundschaftlichen Wettbewerb, sagte Natalie und übergab das Wort an die Moderatoren Nadine, Landesjugendleiterin der SJD Bayern, und Fabian Kloos, ehemaliger SJD-Bundesjugendleiter, die durch den VTW führten.Als Ehrengast von Seiten der Stadt Heidenheim betonte Bürgermeisterin Simone Maiwald, wie gut ihr die tollen und aufwendigen Trachten gefielen, und gab eine kleine Einführung zur Festspielstadt Heidenheim. „Das ist schon grandios“, lobte die stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Ingwelde Juchum den Zusammenschluss moderner junger Menschen und die vielen sich beteiligenden Tanzgruppen. Zudem bedankte sie sich bei den Bundesjugendleitungen der vergangenen Jahre sowie der aktuellen für die Planung und Durchführung der Volkstanzwettbewerbe.Ines Wenzel, stellvertretende Landesvorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, hob den VTW als das zentrale Ereignis neben der Volkstanzveranstaltung der SJD „aus Tradition und Liebe zum Tanz“ am Heimattag hervor.Ein kurzes Grußwort sprach auch der Landesjugendleiter der SJD-Baden-Württemberg Christoph Ludwig. Er betonte, wie wichtig es sei, dass die Jugend die Tradition weiterleben lässt und dass sie die Trachten trägt. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Heidenheim, Michael Roth, begrüßte alle, die, die Tracht tragend, der Meinung seien: „Heute ist ein schöner Tag, um die Tracht zu tragen!". Er betonte, wie wichtig es sei, dass die SJD Nachwuchs heranziehe, der die Tradition weiterleben lässt.Beim vergangenen Jungsachsentag wurden vier silberne Ehrenwappen an scheidende Vorstandsmitglieder verliehen, die jedoch nicht alle vor Ort dabei sein konnten. Daher wurden Fabian Kloos, Tobias Krempels, Jennifer Jakobi und Christine Penkert auf die Bühne gebeten und ihnen wurden von Ines Wenzel und Ingwelde Juchum die Auszeichnungen nochmals in offiziellem Rahmen verliehen. Ines Wenzel hatte noch eine weitere Überraschung auf Lager. Für ihr langjähriges und grenzüberschreitendes Engagement wurde Natalie Bertleff ebenfalls das silberne Ehrenwappen verliehen.Traditionsgemäß eröffnete die ortsansässige Kindergruppe die Tanzfläche. „Tanz mit mir“ hieß die Darbietung der Kindertanzgruppe Heidenheim.Das Werten der Tänze übernahmen in diesem Jahr Felix Mugwyler, Hans Röbl und Gehard Vieth. Hinzu kam Ines Wenzel als Trachtenjurorin. In diesem Jahr gab es einige Änderungen der Tanz- und Trachtenbewertung, die in Zusammenarbeit mit den Tanzgruppen und Ines Wenzel ausgearbeitet wurden. Jede Gruppe tritt mit zwei Tänzen an, dem selbst gewählten Kürtanz sowie dem vorher bestimmten Pflichttanz „Uf am Rossboda”. Dieser wurde von vier zufällig ausgewählten Trachtenpaaren präsentiert, um der Jury einen Rahmen zu geben, in dem der Tanz zu bewerten ist.Auch in diesem Jahr wurde der VTW wieder auf YouTube live gestreamt und es konnte deutlicher Zuwachs verzeichnet werden. Nachdem es im letzten Jahr ca. 200 Zuschauer waren, wurden in diesem Jahr Spitzenzahlen von 380 Zuschauern gemeldet.Nachdem alle 16 Tanzgruppen in zwei Tanzrunden ihr Können gezeigt hatten, zog sich das Organisationsteam zurück, um die Punkte aller Tänze zu berechnen. Währenddessen versammelten sich alle Tanzgruppen für den Trachtenaufmarsch, der nicht nur die gesamte Tanzfläche in Anspruch nahm, sondern das gesamte Publikum umrundete. Das gemeinsame Singen im großen Kreis ergab wie jedes Jahr ein imposantes Bild.Nach einer kurzen Verschnaufpause erhielt jede der teilnehmenden Tanzgruppen eine Teilnehmerurkunde. Dann wurde es so richtig spannend, als die ersten drei Plätze vergeben wurden: Den dritten Platz belegte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heilbronn mit ihrem Kürtanz „Molenaarsdans”. Den zweiten Platz sicherten sich aufgrund gleicher Punktzahl zwei Tanzgruppen: die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim mit ihrem Tanz „Polka van Hofstade” und die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg mit dem Tanz „Onder de Linde”. Den ersten Platz erhielt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach mit ihrem Tanz „Rüsschlaufe”.Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach beendete die Veranstaltung mit der erneuten Präsentation ihres Kürtanzes. Anschließend wurde der Volkstanzwettbewerb durch die Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff offiziell für beendet erklärt. Direkt im Anschluss konnte mit den Vorbereitungen für den Herbstball begonnen werden. Kuchen- und Kaffeeausgabe wichen dem Infostand und so wurde innerhalb kürzester Zeit die Halle für den Ball umfunktioniert.Kaum war die Halle wieder geöffnet, strömten die wartenden Ballgäste hinein. Innerhalb kürzester Zeit war die Halle bis auf den letzten Platz belegt. Von da an übernahmen „Melody & Freunde” das Abendprogramm und heizten den Gästen auf der Tanzfläche ordentlich ein.Eine solch große Veranstaltung ist nur mit vielen helfenden Händen möglich. Wir danken dem Jurorenteam, bestehend aus Felix Mugwyler, Hans Röbl, Gebhard Vieth und Ines Wenzel, für die Bereitschaft, den wohl härtesten Job des Tages zu übernehmen. Des Weiteren danken wir Hermann Depner für seine fotografische Begleitung des Tages, Bernd Breit für das Bereitstellen von Video- und Technikmaterial sowie der Kameraführung im Livestream und dem Moderatorenduo Nadine und Fabian Kloos. Vielen Dank der Stadt Heidenheim und der Bürgermeisterin Frau Maiwald sowie unseren weiteren Ehrengästen, die sich die Zeit genommen haben, den Tag mit uns zu verbringen. Für die abendliche Unterhaltung gebührt der Band „Melody & Freunde” ein Dank. Wir danken der Kreisgruppe sowie der Jugendtanzgruppe Heidenheim für die zahlreichen Kuchenspenden, die Unterstützung im Vorfeld und die Zusammenarbeit während der Veranstaltung. Den vielen weiteren Helferinnen und Helfern im Vorfeld und vor Ort danken wir sehr herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung bei der gesamten Veranstaltung. Zu guter Letzt möchten wir uns natürlich auch bei allen Tanzgruppen, deren Mitgliedern und deren Tanzgruppenleiterinnen und Tanzgruppenleitern sowie allen mitgereisten Fans dafür bedanken, dass wir den Tag zusammen verbringen konnten und ihr den Tag mitgestaltet habt. Danke an alle, die mit uns vor Ort waren und diesen Tag zu einem Highlight des Jahres 2023 gemacht haben.Der kulturelle Teil des Tages wurde gefördert vom Innenministerium Baden-Württemberg. Wenn ihr den Volkstanzwettbewerb nicht live mitverfolgen konntet, findet ihr den gesamten Livestream auch als Video auf dem Kanal von Siebenbuerger.de unter: https://www.youtube.com/watch?v=U4C-TQHib9U&t=10694s

Rhea Klein