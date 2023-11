Jugendtanzgruppe Heidenheim auf Platz 2 bei SJD-Volkstanzwettbewerb

Zweiter Platz für die Jugendtanzgruppe Heidenheim beim 29. Volkstanzwettbewerb in der Festhalle von Mergelstetten. Foto: Nadine Rill

Simone Maiwald, Oberbürgermeisterin der Stadt Heidenheim, unterstrich in ihrem Grußwort an die Gäste und die ca. 300 Trachtenträger deren Verantwortung in Europa und Deutschland, das Kulturgut der Siebenbürger Sachsen zu erhalten und zu präsentieren.Christoph Ludwig (Landesjugendleitung Baden-Württemberg) brachte es auf den Punkt mit der Feststellung, dass dieser Anspruch in der Umsetzung so wichtig sei, gerade bei der Austragung der zweitgrößten Kulturveranstaltung der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem jährlichen VTW. „Die Jugend nimmt diese Verantwortung an – das zeigt die rege Teilnahme am Wettbewerb seit der ersten Austragung 1992. Das jugendliche Engagement sorgt bis heute für Kontinuität und ist zentraler Baustein im Kulturleben aller Siebenbürger in Deutschland.“Den Eröffnungstanz zeigte die Kindertanzgruppe aus Heidenheim unter der Leitung von Helga Schuster und Gwendoline Roth den Gästen – allerdings ohne Wertung. Die Darbietung sollte unterstreichen, wie wichtig es ist, Nachwuchskräfte im Vereins- und Kulturleben zu fördern.Beim diesjährigen „Heimspiel“ ging es mit der ausgelosten Startnummer 1 für die Jugendtanzgruppe Heidenheim (JTG) in die erste Tanzrunde mit dem Kürtanz „Polka von Hofstade“, dargeboten mit acht Paaren. In der zweiten Tanzrunde wurde die Startnummer 9 für die JTG zugelost und es folgte der Pflichttanz „Uf am Rossboda“ mit vier Paaren. Unter der Leitung von Ariane Dengel, Michael Wegmeth, Patrick Dengel und mit Unterstützung von Natali Schneider sowie Nadine Rill erzielte die JTG aus Heidenheim Platz 2.Bereits in der Halbzeit war allen Tänzern und den mitgereisten Gästen klar, dass es wieder mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden wird, eben wie in einem Wettkampf. Ines Wenzel, Stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg und langjährige Beobachterin als Jurorin am VTW, hatte in ihrem Grußwort sehr positiv festgestellt: „Der Volkstanzwettbewerb zeigt das steigende hohe tänzerische Niveau aller Tanzgruppen von Jahr zu Jahr.“ Die 300 jungen Trachtenträger aus dem ganzen Bundesgebiet überbrückten die Wartezeit bis zur Bekanntgabe mit einem Gruppenbild und dem Aufmarsch aller Trachtenträger im Festsaal.Die Siegerehrung ergab in der Darbietung beider Tänze den ersten Platz für die Siebenbürgisch-Sächsische JTG aus Biberach mit dem Kürtanz „Rüsschlaufe“. Platz 2 ging punktgleich an die JTG Heidenheim mit „Polka von Hofstade“ und die Tanzgruppe Augsburg mit „Onder de Linde“ und Platz 3 an die JTG Heilbronn mit „Molenaarsdans“.Zusammenfassend ist festzustellen, dass es allen Tänzerinnen und Tänzern, den Organisatoren der SJD und den Helfern aus der Kreisgruppe Heidenheim gelungen ist, einen Beitrag für den kontinuierlichen Erhalt der siebenbürgischen Kultur zu leisten. Danke allen dafür, es war schön, dabei zu sein! Für interessierte Leser: Die Aufzeichnung des Volkstanzwettbewerbs kann jederzeit auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube angesehen werden.Es folgte ein stimmungsvoller Ball, bei dem die gesamte Jugend der Siebenbürger Sachsen unter Beweis stellte, dass sie Ausdauer hat und bis in die frühen Morgenstunden feiern kann.

Günther Dengel