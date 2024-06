Jugendangebote beim Großen Sachsentreffen 2024

Am Wochenende des Großen Sachsentreffens gehört der Kleine Ring in Hermannstadt der Jugend. Im Jugendpavillon gibt es Möglichkeiten aufzutanken, sich auszutoben, mit anderen auszutauschen und zu jammen. Vom Deutschen Jugendverein Siebenbürgen (DJVS) und der Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wird organisiert:

Die Jugend gestaltet das Große Sachsentreffen in Hermannstadt mit diversen Veranstaltungen mit. Die Aufnahme zeigt eine Tanzdarbietung beim Sachsentreffen 2017 auf dem Großen Ring in Hermannstadt.

Freitag, 2. August

Samstag, 3. August

Sonntag, 4. August

Tänzerische Darbietungen am Großen Ring

DJ-Partys in Neppendorf

Unterstützung gesucht

11.00 bis 18.00 Uhr: Sportwettkämpfe „Soxen Olympiade“ab 16.00 Uhr: „mici and greet“ab 17.00 Uhr: Jamsession mit Music Hub11.00 bis 18.00 Uhr: Stadtrally & Sportwettkämpfe „Soxen Olympiade“ab 16.00: „mici and greet“ab 17.00: Jamsession mit der Combo Band11.00 bis 18.00 Uhr: Sportwettkämpfe „Soxen Olympiade“ab 16.00 Uhr: „mici and greet“ab 17.00 Uhr: Siegerehrung der Soxen Olympiade und Stadtrally, im Anschluss Jamsession mit ÜberraschungsgastDie Internationale Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzveranstaltung (ITV) findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Am Freitag, demwird von 10.15 Uhr bis 19.00 Uhr getanzt. Am Samstag, demab 12.00 Uhr zeigen die Tanzgruppen nach dem Trachtenumzug durch Hermannstadt mit anschließendem Aufmarsch am Großen Ring die gemeinsamen Tänze.Nach einem Tag voller Jugendaktivitäten, Kulturprogramm, gemeinsamen Tänzen und gutem Essen hast du immer noch nicht genug? – We got you! Die DJ-Partys am Freitag und Samstag, denundab 22.00 Uhr im Restaurant „Sepp“ in Neppendorf mit DJs aus Deutschland und Rumänien sind die perfekte Gelegenheit, bis in die Nacht hinein zu feiern.Du hast Lust, uns zu helfen? – Melde dich gerne per E-Mail bei kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de. Weitere Infos findest du unter: https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/grosses-sachsentreffen/