Triumph für die Jugendtanzgruppe Heidenheim beim 31. Volkstanzwettbewerb

Die Jugendtanzgruppe Heidenheim gewann den diesjährigen Volkstanzwettbewerb in Pleinfeld. Foto: Hannah Schuller

Insgesamt nahmen 15 Jugendtanzgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet teil, um sich im traditionellen Wettbewerb der Siebenbürger Sachsen mit einem ausgewählten Kürtanz und einem festgelegten Pflichttanz zu messen. Die Heidenheimer JTG präsentierte ihren Kürtanz „Die flotte Runde“ mit acht Paaren sowie den Pflichttanz „Neue Spindel“ mit vier Paaren.In den Wochen vor dem Wettbewerb hatten alle teilnehmenden Gruppen mit großem Engagement geübt, um unter den kritischen Augen der Jury viele Punkte zu sammeln. Bewertet wurden die siebenbürgischen Trachten der Tänzer sowie die Richtigkeit der Tanzfolgen und der Schwierigkeitsgrad. Auf hohem tänzerischem Niveau wurden insgesamt 30 Tanzrunden aller Teilnehmer zur Bewertung dargeboten. Die JTG Heidenheim meisterte diese sportliche Herausforderung und wurde mit dem ersten Platz belohnt.Bereits nach der ersten Tanzrunde war allen Tänzern und den mitgereisten Gästen klar, dass die Entscheidung spannend und knapp werden würde, wie in den Jahren zuvor. Die JTG Heidenheim erhielt die Startnummer 5 für die zweite Tanzrunde und präsentierte ihren Pflichttanz „Neue Spindel“. Die Bekanntgabe der Siegerplätze wurde mit hoher Herzschlagfrequenz erwartet; mehr als 200 junge Trachtenträger überbrückten die Wartezeit mit einem Gruppenbild und dem Aufmarsch aller Trachtenträger. Dabei sangen sie bekannte Lieder, tanzten gemeinsam und waren stolz, 2025 dabei gewesen zu sein.Die Siegerehrung ergab den ersten Platz für die Siebenbürgisch-Sächsische JTG aus Heidenheim, den zweiten Platz für die JTG München, Tanzgruppe Augsburg und JTG Heilbronn und den dritten Platz für die JTG Traunreut. Zusammenfassend ist festzustellen, dass es den jungen Tänzern und den Organisatoren (SJD) gelungen ist, die Tradition der Siebenbürger in einem sehr schönen Gesamtbild zu gestalten. Die Veranstaltung wurde auch als Livestream über YouTube weltweit verfolgt, was ein großes Publikum mit über 10.000 Aufrufen erreichte.Diese Veranstaltung hat nicht nur die kulturellen Wurzeln einem breiten Publikum präsentiert, sondern spiegelt auch die Freude am Tanzen wider und auch die tiefe Verbundenheit mit der kulturellen siebenbürgischen Tradition, die alle jungen Tänzer und Tänzerinnen mit Stolz weitertragen.Den Abschluss bildete ein stimmungsvoller Ball mit der „Combo“-Band, wobei die siebenbürgische Jugend erneut unter Beweis stellte, dass sie bis in die frühen Morgenstunden feiern kann. Günther Dengel