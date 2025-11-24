24. November 2025
Jugendtanzgruppe Heilbronn erreicht zweiten Platz beim Volkstanzwettbewerb
Am 25. Oktober fand der alljährliche Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in der Brombachhalle in Pleinfeld nahe Nürnberg statt (diese Zeitung berichtete). Gemeinsam mit 15 anderen Gruppen durften wir unser Können unter Beweis stellen und erzielten den zweiten Platz. Mit dabei waren in diesem Jahr 18 Tänzer, die in der ersten Tanzrunde den Pflichttanz, die „Neue Spindel“, präsentierten und in der anschließenden zweiten Tanzrunde unseren Kürtanz „Matelotte“.
Nach dem großen Trachtenaufmarsch, der von der SJD-Musikgruppe „offbeat“ umrahmt wurde, tanzten alle Gruppen einen gemeinsamen Tanz „Bal in de Staat“ und zum Abschluss wurde „Wahre Freundschaft“ von allen Besuchern gesungen. Endlich kam es dann zum wohl spannendsten Teil des Tages, der Siegerehrung. Wir gratulieren der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Traunreut zum dritten Platz, den mit uns zweitplatzierten Gruppen, der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg, sowie den Gewinnern des Wettbewerbs, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Heidenheim. Ausgelassen und harmonisch feierten alle Platzierten auf der Tanzfläche zu den Klängen von „Bella Napoli“, gespielt von der SJD-Musikgruppe. Ein großes Dankeschön möchten wir auch an unsere Tänzer, insbesondere an unsere Tanzleitung, Mitglieder, Familien und Freunde aussprechen! Außerdem bedanken wir uns herzlich bei der SJD!
Der Volkstanzwettbewerb war mal wieder eine bereichernde Erfahrung. Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Leidenschaft und Kreativität alle Tanzgruppen in ihre Auftritte investiert haben. Vor allem aber haben wir ein starkes Gemeinschaftsgefühl und schöne Erinnerungen mit nach Hause gebracht. Unseren Erfolg feierten wir auf dem anschließenden Herbstball mit der „Combo“-Band.
Aktuelle Informationen über uns sowie Eindrücke des Volkstanzwettbewerbes findet ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de, auf unserer Facebook-Seite: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn sowie auf Instagram/TikTok unter @jtgheilbronn. Aufnahmen beider Tänze werden bald auf unserem YouTube-Kanal: Jugendtanzgruppe Heilbronn zu sehen sein.
Der Volkstanzwettbewerb war mal wieder eine bereichernde Erfahrung. Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Leidenschaft und Kreativität alle Tanzgruppen in ihre Auftritte investiert haben. Vor allem aber haben wir ein starkes Gemeinschaftsgefühl und schöne Erinnerungen mit nach Hause gebracht. Unseren Erfolg feierten wir auf dem anschließenden Herbstball mit der „Combo“-Band.
Aktuelle Informationen über uns sowie Eindrücke des Volkstanzwettbewerbes findet ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de, auf unserer Facebook-Seite: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn sowie auf Instagram/TikTok unter @jtgheilbronn. Aufnahmen beider Tänze werden bald auf unserem YouTube-Kanal: Jugendtanzgruppe Heilbronn zu sehen sein.
Lara Gaber
Schlagwörter: SJD, Volkstanzwettbewerb, Jugendtanzgruppe Heilbronn
2 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.