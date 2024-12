Eine kulinarische Reise durch Siebenbürgen

Traditionelle siebenbürgische Kochkunst begeistert in München

Die Teilnehmer des dritten siebenbürgischen Kochkurses in München. Foto: Beate Fleps

Am Sonntag, den 19. November, fand in München bereits der dritte siebenbürgische Kochkurs statt. Organisiert vom Jugendreferat der Kreisgruppe München und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), kamen über 30 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ichoschule zusammen, um gemeinsam die kulinarischen Traditionen Siebenbürgens zu erleben. Was diesen Tag besonders machte, war nicht nur die Vielfalt der Rezepte, sondern auch das generationenübergreifende Miteinander, das den Kochkurs zu einem echten Erlebnis machte.Das Menü war wieder einmal ein Fest für die Sinne und spiegelte die Vielfalt der siebenbürgischen Küche wider: 1. Vinete – eine raffinierte Auberginencreme, die als Aperitif serviert wurde; 2. Bertram-Kartoffelsuppe – eine herzhafte Suppe, die durch ihre Gewürzvielfalt glänzte; 3. Kartoffeltokana – ein sättigender erster Hauptgang, der mit seiner traditionellen Zubereitungsweise überzeugte; 4. Kipfelkoch, auch bekannt als Scheiterhaufen – ein süßer Hauptgang, der Kindheitserinnerungen weckte; 5. Papanași – die beliebte Nachspeise rundete das Menü ab.Besonders erfreulich war die Vielfalt der Teilnehmenden: Von jungen Menschen, die ihre Wurzeln besser kennenlernen wollten, bis hin zu älteren Teilnehmern, die mit ihrer Erfahrung wertvolle Tipps gaben, war alles dabei. Dieses generationenübergreifende Engagement zeigte einmal mehr, wie sehr die Liebe zur Heimat und das gemeinsame Essen verbinden können.„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Traditionen aufleben und weitergegeben werden“, so eine Teilnehmerin. Ein anderer ergänzt: „Ich habe heute Gerichte probiert, die ich von meiner Oma kenne, aber noch nie selbst gekocht habe. Jetzt traue ich mich auch daheim dran.“Wie bei den vorherigen Kursen erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein liebevoll gestaltetes Rezeptheft mit den Gerichten des Tages. So können die Rezepte auch zu Hause nachgekocht und weitergegeben werden. Möglich gemacht wurde der Kochkurs durch die Förderung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.Die Kreisgruppe München plant auch für das kommende Jahr weitere Kochkurse und freut sich auf viele neue und bekannte Gesichter.Wer über kommende Termine informiert werden möchte, kann sich per E-Mail (beate.fleps[ät]gmail.com) vormerken lassen oder uns auf Instagram @kreisgruppemuc folgen. Denn wie man beim gemeinsamen Kochen und Verkosten wieder sehen konnte: Heimat geht durch den Magen – und verbindet.

Beate Fleps