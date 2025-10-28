



28. Oktober 2025

„Ein Leben in Liebe und Stärke“: Die authentische Lebensgeschichte der Katharina Roth aus Stolzenburg

Die erste Veröffentlichung der 24-jährigen Lehramtsstudentin Gudrun Sterl aus Ingolstadt schildert auf knapp 140 Seiten wichtige Stationen im Leben ihrer Großmutter Katharina Roth, geborene Winzel, geboren 1935 in Stolzenburg. Am Anfang des Buches „ALLES GUT. Ein Leben in Liebe und Stärke“ steht eine Widmung zum 90. Geburtstag von Katharina, und den Schluss bilden ein persönlicher Brief voller Wertschätzung an die „Omi“ und die Danksagung.

Die Geschichte selbst beginnt mit der Geburt von Katharina als jüngstes von drei Mädchen. Das Kind erlebt hautnah die Zeiten von Krieg, Umbruch, Enteignung und Vertreibung. „Fünfzehn war sie heute geworden. Ein stiller Geburtstag, wie immer – ein Gruß am Morgen von der Mutter, ein freundlicher Blick von den großen Schwestern, das war alles. So war es eben. Es gab nicht viel. Sie hatte sich nichts gewünscht. Man wünschte sich nichts, wenn man wusste, dass es nichts zu bekommen gab …“



Der biographische Roman erzählt viele spannende – lustige und traurige – Episoden aus dem Leben der Schülerin, Seminaristin und Junglehrerin Katharina, die in Großscheuern unterrichtete. Die Auswanderung nach Deutschland mit Mann und Kindern bringt neue Herausforderungen mit sich, denn der Lehrerberuf ist für Katharina nicht nur Broterwerb, sondern Berufung. Wir sehen sie auch als geschickte Handwerkerin an der Seite ihres Mannes auf der Baustelle ihres Eigenheims, wo – nach gutem siebenbürgischen Brauch – die gesamte Großfamilie mithilft. Als Großmutter wird sie immer zur Stelle sein, wenn sie gebraucht wird, wie ein Fels in der Brandung und eine Trösterin, auf die immer Verlass ist.



Auch die traurigen Ereignisse in der Familie bleiben nicht aus: „Und nun war da nichts mehr zu tun. Nur noch das Aushalten. Die Umstellung. Das Fehlen. … Die Pflanzen kannten keinen Tod, sie wuchsen weiter. … Das Haus war still. Die Tage einsam. … Und irgendwo, davon war sie überzeugt, wartete Michael. Und eines Tages würden sie sich wiedersehen.“ Und doch, es werden hiernach noch ein paar tröstliche und freudige Ereignisse auf Katharina warten. Aber lesen Sie am besten selbst …



Dem Stolzenburg-Kenner werden einige Unstimmigkeiten auffallen, jedoch scheint es der jungen Autorin nicht so sehr um die genaue Wiedergabe und Chronologie der Ereignisse zu gehen, sondern um die Atmosphäre in unruhigen Zeitläuften und um die Botschaft, die es zu transportieren gilt. Allerdings kannten die Siebenbürger Sachsen vor 80 Jahren Ausdrücke wie „okay“, „hallo“, „Ticketautomat“ nicht und auch das Wort „Papa“ war in Stolzenburg nicht gebräuchlich. Jedoch werden sich „unbefangene“, vor allem jüngere Leser daran nicht stören, und das bemerkenswerte Leben der Katharina Roth mit ihrem Selbstbewusstsein und starken Willen kann ein Vorbild für junge Menschen sein. Auf jeden Fall wird dieses Büchlein viele berühren und Erinnerungen an die eigene Herkunft und Kindheit wecken. Wenn auch ein sorgfältigeres Korrekturlesen zu wünschen gewesen wäre, fesselt und unterhält diese Hommage an die „Omi“ von der ersten bis zur letzten Seite, getragen von einer poetischen Sprache und jugendlich-frischen Emotionen, die gar nicht pathetisch anmuten, weil sie authentisch sind. Die Geschichte selbst beginnt mit der Geburt von Katharina als jüngstes von drei Mädchen. Das Kind erlebt hautnah die Zeiten von Krieg, Umbruch, Enteignung und Vertreibung. „Fünfzehn war sie heute geworden. Ein stiller Geburtstag, wie immer – ein Gruß am Morgen von der Mutter, ein freundlicher Blick von den großen Schwestern, das war alles. So war es eben. Es gab nicht viel. Sie hatte sich nichts gewünscht. Man wünschte sich nichts, wenn man wusste, dass es nichts zu bekommen gab …“Der biographische Roman erzählt viele spannende – lustige und traurige – Episoden aus dem Leben der Schülerin, Seminaristin und Junglehrerin Katharina, die in Großscheuern unterrichtete. Die Auswanderung nach Deutschland mit Mann und Kindern bringt neue Herausforderungen mit sich, denn der Lehrerberuf ist für Katharina nicht nur Broterwerb, sondern Berufung. Wir sehen sie auch als geschickte Handwerkerin an der Seite ihres Mannes auf der Baustelle ihres Eigenheims, wo – nach gutem siebenbürgischen Brauch – die gesamte Großfamilie mithilft. Als Großmutter wird sie immer zur Stelle sein, wenn sie gebraucht wird, wie ein Fels in der Brandung und eine Trösterin, auf die immer Verlass ist.Auch die traurigen Ereignisse in der Familie bleiben nicht aus: „Und nun war da nichts mehr zu tun. Nur noch das Aushalten. Die Umstellung. Das Fehlen. … Die Pflanzen kannten keinen Tod, sie wuchsen weiter. … Das Haus war still. Die Tage einsam. … Und irgendwo, davon war sie überzeugt, wartete Michael. Und eines Tages würden sie sich wiedersehen.“ Und doch, es werden hiernach noch ein paar tröstliche und freudige Ereignisse auf Katharina warten. Aber lesen Sie am besten selbst …Dem Stolzenburg-Kenner werden einige Unstimmigkeiten auffallen, jedoch scheint es der jungen Autorin nicht so sehr um die genaue Wiedergabe und Chronologie der Ereignisse zu gehen, sondern um die Atmosphäre in unruhigen Zeitläuften und um die Botschaft, die es zu transportieren gilt. Allerdings kannten die Siebenbürger Sachsen vor 80 Jahren Ausdrücke wie „okay“, „hallo“, „Ticketautomat“ nicht und auch das Wort „Papa“ war in Stolzenburg nicht gebräuchlich. Jedoch werden sich „unbefangene“, vor allem jüngere Leser daran nicht stören, und das bemerkenswerte Leben der Katharina Roth mit ihrem Selbstbewusstsein und starken Willen kann ein Vorbild für junge Menschen sein. Auf jeden Fall wird dieses Büchlein viele berühren und Erinnerungen an die eigene Herkunft und Kindheit wecken. Wenn auch ein sorgfältigeres Korrekturlesen zu wünschen gewesen wäre, fesselt und unterhält diese Hommage an die „Omi“ von der ersten bis zur letzten Seite, getragen von einer poetischen Sprache und jugendlich-frischen Emotionen, die gar nicht pathetisch anmuten, weil sie authentisch sind. Astrid K. Thal Gudrun Sterl: „ALLES GUT. Ein Leben in Liebe und Stärke“. epubli Verlag, 2025, 136 Seiten, 25 Euro (inkl. Versand), zu bestellen bei Gudrun Sterl, E-Mail: gudrunsterl[ät]gmail.com, Telefon: (01 60) 96 00 03 97.

Schlagwörter: Buch, Lebensbilder, Stolzenburg

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.