



14. September 2025

Volkstanzwettbewerb der SJD in Pleinfeld

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt in diesem Jahr zum Volkstanzwettbewerb nach Pleinfeld ein. Am 25. Oktober steht alles im Zeichen von Tanz, Musik und Gemeinschaft.

Der Wettbewerb hat sich über die Jahre zu einem festen Treffpunkt für Tanzgruppen und Gäste aus ganz Deutschland entwickelt. Auch Tagesgäste sind herzlich willkommen. Die Anmeldung wird in Kürze über die Website der SJD ( www.sjd-siebenbuerger.de ) möglich sein. Sobald die Registrierung geöffnet ist, werden dort auch alle weiteren Informationen zu Beiträgen und Verpflegung bekanntgegeben. Wer bereits über eine Tanzgruppe angemeldet ist, braucht sich um die gesonderte Anmeldung nicht mehr zu kümmern. Der Tanzwettbewerb verspricht einen Tag voller Freude, Tanz und Begegnungen – ein Höhepunkt im Kalender der SJD! Der Wettbewerb wird gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. Im Anschluss findet der Herbstball der SJD mit der „Combo Band“ statt. Tickets werden nur vor Ort verkauft. SJD

Schlagwörter: SJD, Volkstanzwettbewerb, Pleinfeld, Herbstball

