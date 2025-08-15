



15. August 2025

Einladung zum 3. Probewochenende der SJD-Musikgruppe offbeat

Das offbeat-Probewochenende geht in die dritte Runde im gemütlichen KjG-Haus in Ettenbeuren. Vom 12. bis 14. September (Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr) heißt es wieder: Proben, austauschen und gemeinsam Musik machen.





Die Musikgruppe offbeat wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Eingeladen sind alle musikbegeisterten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihr Instrument sicher beherrschen und Lust haben, Teil der ­Musikgruppe der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) offbeat zu werden. Geprobt werden sowohl Blasmusik-Klassiker als auch moderne Stücke, u.a. von den Fäaschtbänklern. Das bewährte Repertoire wird aufgefrischt und neue Titel gemeinsam einstudiert. Bitte bringt euer Instrument, einen Notenständer sowie Bettlaken und Bettwäsche oder einen Schlafsack mit. Die Noten werden bereitgestellt. Neue Mitglieder erhalten selbstverständlich rechtzeitig Zugriff auf alle Noten, damit ihr euch bestens vorbereiten könnt. Die Teilnahme am Probewochenende ist kostenlos, und je nach verfügbaren Mitteln wird ein Fahrtkostenzuschuss gewährt. Anmeldungen sind bis zum 3. September über www.sjd-siebenbuerger.de/offbeat/ möglich. Neben dem Proben nutzen wir das Wochenende auch, um die nächsten Auftritte und Termine zu besprechen. Wir freuen uns auf ein musikalisches Wochenende mit euch! Falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach unter musik[ät]sjd-siebenbuerger.de.Die Musikgruppe offbeat wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert.

Schlagwörter: SJD, Band, Probewochenende

