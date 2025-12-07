



7. Dezember 2025

Mit Herz und Hingabe: Ingrid Tittes als Stütze für viele

Für Ingrid Tittes, die ihre Wurzeln in Zeiden in Siebenbürgen hat, ist die Leitung der Krebsselbsthilfegruppe Beilngries und Umland nicht einfach ein Ehrenamt – es ist ein Lebensauftrag, den sie mit tiefem Mitgefühl, unerschütterlicher Kraft und echter Herzenswärme erfüllt. Seit 20 Jahren ist sie Vorsitzende der Gruppe und schenkt in dieser Zeit Menschen, die durch eine schwere Phase gehen, Halt, Hoffnung und ein Stück Geborgenheit.

Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbands Bayern, dankt Ingrid Tittes für 20-jähriges Engagement in der Krebshilfe. Foto: privat Am 12. November beging die Selbsthilfegruppe ihr 30-jähriges Bestehen – ein beeindruckender Meilenstein, der ohne das Engagement von Ingrid Tittes kaum denkbar wäre. Dieses besondere Jubiläum wurde gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen gefeiert. Grußworte sprachen der stellvertretende Eichstätter Landrat Bernhard Sammiller, der Beilngrieser Zweite Bürgermeister Anton Grad (beide CSU), Markus Besseler, Geschäftsführer der Bayerischen Krebsgesellschaft in München, sowie Heike Hönig von der BRK-Kreisgeschäftsstelle in Eichstätt.



Anerkennende Worte richtete zudem Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbands Bayern im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, an die Anwesenden. Er würdigte den Einsatz von Ingrid Tittes: „Sie sind das Gesicht und die Stimme einer Gemeinschaft, die Menschen in schwierigen Lebensphasen Halt gibt.“ Die Krebsselbsthilfegruppe Beilngries und Umland sei „ein Ort des Zuhörens, des Trostes, des Austauschs und der Zuversicht“. Und genau diesen Ort schaffe Ingrid Tittes – mit jedem Treffen, das sie vorbereite, und mit jedem Menschen, dem sie aufmerksam zuhöre.



Ihr großes soziales Engagement spürt man in allem, was sie tut. Mit viel Herz, Empathie und unermüdlichem Einsatz begleitet die Siebenbürger Sächsin Betroffene und Angehörige. Die monatlichen Treffen, die sie liebevoll gestaltet, sind weit mehr als organisatorische Termine – sie sind Momente des Miteinanders, der Hoffnung und der gegenseitigen Stärkung. „Was wir machen, entscheide ich von Monat zu Monat“, sagte Ingrid Tittes. „Es sollen Themen sein, die gerade wichtig oder hilfreich sind.“



Dass zwischen zehn und bis zu 50 Teilnehmende kommen, zeigt, wie wertvoll ihr Wirken ist. Die Gruppe lebt vom Austausch – und wie in der Festrede so treffend gesagt wurde: „Das Leiden ist schon halb geheilt, hat man es anderen mitgeteilt.“



Doch ihr Engagement trägt sie nicht allein. Auch ihre Familie – ihr Mann Klaus, ihre Kinder und Angehörigen – steht hinter ihr. Wie Manfred Binder dankend betonte: „Hinter jeder starken Frau steht oft auch eine Familie, die mitträgt, ermutigt und unterstützt.“ Unter ihrer Leitung sei die Gruppe zu einem Ort geworden, der unzähligen Menschen Kraft schenkt. Als „Leuchtturm der Menschlichkeit in der Region“ bezeichnete schließlich Manfred Binder die Leiterin der Selbsthilfegruppe, die in ihrem Rückblick mit bewegenden Worten an die vielen Aktivitäten in den vergangenen Jahrzehnten erinnerte.



Ingrid Tittes zeigt seit zwei Jahrzehnten, was es heißt, mit dem Herzen zu führen – und für andere da zu sein, wenn sie es am dringendsten brauchen. Ihr Wirken steht für Mut, Zuversicht und gelebte Solidarität.



