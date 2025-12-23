



23. Dezember 2025

Weihnachtsgruß des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern

Es ist das Licht der Erinnerung, das die Heimat in unseren Herzen hell erstrahlen lässt. – Liebe Landsleute, liebe Mitglieder und Freunde unseres Verbandes, wenn die Tage kürzer werden und Kerzenschein die Stuben erhellt, dann kehren Gedanken und Erinnerungen zurück – an vertraute ­Lieder, an den Duft von frisch gebackenen Kipferln, an verschneite Gassen und das friedvolle Miteinander in unseren siebenbürgischen Dörfern. Diese Erinnerungen sind wie kleine Sterne, die uns den Weg in eine besinnliche Weihnachtszeit weisen und uns spüren lassen, was wirklich zählt: Zusammenhalt, Wärme und das Gefühl von Heimat.





In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches neues Jahr! Mit weihnachtlichen Grüßen Das Jahr 2025 war geprägt von vielen schönen Begegnungen, Veranstaltungen und Momenten des Miteinanders. Im Februar dieses Jahres wurde ich in das Amt des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern gewählt. Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit zu sehen, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist – getragen von Menschen, die sich mit Herz, Zeit und Engagement für unsere Kultur, unsere Werte und unsere Verbundenheit einsetzen.Dafür danke ich euch von Herzen. Dem Vorstand, den Kreisvorsitzenden und all jenen, die sich im Hintergrund für unseren Landesverband einsetzten, Ihnen allen, liebe Mitglieder. Ihr alle tragt dazu bei, dass unsere Tradition weiterlebt, dass Gemeinschaft spürbar bleibt und dass die Erinnerung an unsere Herkunft auch in der neuen Heimat ein festes Zuhause findet.Möge uns das Weihnachtsfest mit Freude und Frieden erfüllen, möge das neue Jahr 2026 uns Gesundheit, Glück und Zuversicht bringen – und viele Gelegenheiten, einander zu begegnen, zu feiern und unsere gemeinsame Geschichte fortzuschreiben.In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches neues Jahr! Mit weihnachtlichen Grüßen Manfred Binder, Landesvorsitzender

