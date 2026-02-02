



2. Februar 2026

Einladung zum 75. Skilager am Hochkönig über Ostern 2026

Das traditionelle Jugendskilager der Siebenbürger Sachsen findet von ­Donnerstag, 2. April, bis Mittwoch, 8. April, auf der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig statt. Mit der 75. Auflage setzt das Lager seine seit 1949 bestehende Tradition fort. Teilnehmen können Jugendliche ab 16 Jahren sowie Familien und Freunde der Siebenbürger Sachsen.

75. Skilager am Hochkönig: Die Unterbringung erfolgt in den urigen Selbstversorgerhütten der Mitterbergalm. Foto: Birgit Maderl Die Unterbringung erfolgt in den urigen Selbstversorgerhütten der Mitterbergalm. Die beiden Hütten liegen direkt an der Skipiste, eine Langlaufloipe ist auch in unmittelbarer Nähe, das Gebiet eignet sich für herrliche Skitouren und wunderbare Wanderungen. Das Miteinander steht nach wie vor im Zentrum dieser Tage. In Form des Küchendienstes widmet jeder der Gemeinschaft einen Tag; und auch bei wechselndem Programm an den Hüttenabenden wird gemeinsam viel gespielt, getanzt, gelacht, gefeiert und gesungen.



Ort der Veranstaltung: Selbstversorgerhütten Mitterbergalm, Inh. Peter Gschwandtner, Mandelwandstr. 106, A-5505 Mühlbach am Hochkönig,



Kosten und Anmeldung: Bei einer Anmeldung bis zum 16. Februar betragen die Kosten für eine Nacht 40 Euro für Schüler, Studierende, Auszubildende und Wehrpflichtige bis 25 Jahre. Für alle anderen belaufen sich die Kosten auf 48 Euro pro Nacht. Anmeldeschluss ist der 29. März. Anmeldung per E-Mail: lagerleitung [ät] hkg-jugendskilager.de



Für Familien und Freunde stehen zusätzliche Plätze in den Hütten zur Verfügung. Bei Auslastung vermittelt die Lagerleitung Alternativen, etwa den zeitgleich organisierten Berghof oder Unterkünfte im Gästehaus Gschwandtner.



Schlagwörter: Skilager, Hochkönig

