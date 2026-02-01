



1. Februar 2026

Neues Heft der Spiegelungen

Die kürzlich erschienene Ausgabe 2.25 der Zeitschrift Spiegelungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) verspricht „Theater im Wandel“.

Der wissenschaftliche Themenschwerpunkt „veranschaulicht, wie zu Zeiten neuer Nationalismen auf der europäischen Bühne erfolgreich nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht und gemeinsame (Theater)Sprachen erschaffen werden“, so das Editorial. Im literarischen Teil des Hefts wird die Theaterthematik fortgesetzt, unter anderem mit Auszügen aus Stücken von Anna Terék und Carmen Elisabeth Puchianu, und auch das Feuilleton bleibt nah am Theater.



Heft 2.25 der Spiegelungen mit 204 Seiten, ISBN 978-3-7917-3585-6, kann für 17 Euro unter Telefon: (09 41) 9 20 22-0, E-Mail: bestellung[ät]pustet.de oder über www.verlag-pustet.de/shop bestellt werden.

