Zu meiner Überraschung las ich im Internet-Portal der Siebenbürgischen Zeitung vom 1. Februar 26, daß es eine „Zeitschrift Spiegelungen“ des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS)“ mit Sitz in München gibt. Weil ich Leser einer ähnlichen Zeitschrift bin und zwar der „Kulturkorrespondenz östliches Europa“ herausgegeben vom „Deutschen Kulturforum östliches Europa e.V.“ mit Sitz in Berlin habe ich hier eine Frage: Kennt jemand die gravierenden Unterschiede dieser eigentlich doch die gleiche Thematik betreffenden Einrichtungen ? Beide Institutionen werden mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern gefördert und berichten über ein nahezu identisches Gebiet. Vielen Dank schon mal im Voraus für eine kompetente Aufklärung.

Das IKGS ist eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und beschäftigt sich mit dem Donau-Karpaten-Raum. (Das Baltikum bspw. wird hier nicht erfasst, das geschieht am IKGN in Lüneburg, welches ebenfalls eine Forschungseinrichtung ist.)

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Potsdam wiederum widmet sich allen Regionen und betreibt nicht Forschung, sondern Vermittlungsarbeit. Es organisiert Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Filmvorführungen, vergibt ein Stadtschreiberstipendium, gibt Bücher heraus etc. Es wendet sich an ein breites Publikum. Ich persönlich mag an der "Kulturkorrespondenz", wie spannend, kurzweilig und niederschwellig sie die unterschiedlichsten Themen aus allen Gebieten, in denen einmal Deutsche gelebt haben oder immer noch leben, aufbereitet. Wer die KK nicht kennt, kann sich hier einmal umsehen: https://kulturforum.info/de/kk-magazin

Die "Spiegelungen" sind demgegenüber freilich akademischer, bringen aber auch unheimlich interessante Themen. Auf der Webseite kann man sich die Titel und Inhalte ansehen und z.T. ganze Ausgaben herunterladen: https://spiegelungen.net/ausgaben

Klare Leseempfehlung für beides! Halt je nach Interesse.