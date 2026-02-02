Ja, so ging es zu, allbekannt! Warum am Krieg unbeteiligte Zivilisten die bittere Zeche zahlen mussten, nur weil sie rum. Bürger deutscher Nationalität waren?! So waren die Zeiten, so die Stimmung! Obwohl, bis rel. kurz davor war Rumänien Deutschlands Kriegs-Allierter! Geschenkt! Immerhin, der unverurteilte Mörder, ILIESCU, hat für das erkannte Unrecht 1990 ein Entschädigungsgesetz erlassen, das berüchtigte Dekret-Lege 118, später ausgeweitet auch auf Kinder der zu Unrecht Deportierten. So auch für mich, in einem Lager in Krasnodon Geborener. Beide Eltern, Vater aus Kronstadt, zurückgekehrt 1949, Mutter aus Bukarest, zurückgekehrt wg. mir 1948, waren direkt Betroffene. Was damals geschah, ist nicht mehr zu ändern! Umso ärgerlicher, dass ab August 2025 beschlossen wurde, unsere Entschädigungen um 10% zu kürzen! Angeblich als Beiträge für die rum. Krankenversicherung (CASS), obwohl 99,9% der Bezieher im Ausland leben, hier KK-versichert, die Meisten inzwischen über 70! Nach EU-Gesetzen ist glasklar: die Kürzung ist illegal, da entgegen EU-Verträgen! Nur...wie dagegen vorgehen, aus Deutschland, viele Rumänisch unkundig? Angeblich nicht mal Sammelklage möglich, in Rumänien, wo man als EINZELNER klagen müsste! Offensichtlich wird stillschweigend Rosinenpickerei hingenommen, man greift Subventionen ab, aber sich an EU-Gesetze halten NE, woll'n wir nicht! Da war ILICI-Iliescu schon mal großzügiger!