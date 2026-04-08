



8. April 2026

Jugendtanzgruppe Heilbronn feiert Helferfest und stellt neuen Vorstand vor

Zu Beginn des Jahres standen bei uns Neuwahlen des Vorstandes der Jugendtanzgruppe Heilbronn (JTG HN) auf dem Programm. Insbesondere in unserem Tanzleiter-Trio weht nun frischer Wind. Stefanie Bretz, die bereits seit vier Jahren im Amt ist, leitet die Tanzgruppe künftig in Zusammenarbeit mit Michelle Hamrodi und in Assistenz von Lisa Schmidt.

Die Gäste des Helferfestes der Jugendtanzgruppe Heilbronn. Foto: privat Das Amt der Kassenführung wird weiterhin von Isabel Simonis und Julia Stamp übernommen. Verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit ist nach wie vor Lara Gaber mit Kerstin Schuller. Zuständig für die Getränke sind Markus Feierabend und Steffen Krech. Wir verabschieden uns von Michael Henning und Lukas Stirner und heißen Michelle, Lisa, Kerstin und Steffen herzlich willkommen. An dieser Stelle sprechen wir unseren Dank an all diejenigen aus, die sich in der vergangenen Amtsperiode engagiert haben, und auch an unsere neuen Gesichter, die sich bereit erklärt haben, im Vorstand mitzuarbeiten.



Auf unsere Wahlveranstaltung folgte ein besonderes Event: unser Helferfest! Ganz nach dem Motto, wie Steffi alle Anwesenden begrüßte: „Heute feiern wir kein Fest, heute feiern wir euch“. Mit dabei waren, neben unseren Mitgliedern und deren Partnern, diejenigen Eltern, die uns in der letzten Zeit, vor allem auf unserer Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr, tatkräftig unterstützt haben. Alle Gäste durften sich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen. Neben einer Karte gab es für jeden eine JTG-Baumwolltasche. Zudem wurde der Vorstand zu Ehren seiner Arbeit mit einem Geschenk überrascht. Es war ein schöner, gemütlicher Abend: Wir haben gemeinsam zu Abend gegessen, es folgte der Nachtisch und zu später Stunde schließlich noch ein Büfett mit kalten Speisen.



Das Helferfest bot den passenden Rahmen, unsere Wertschätzung auszudrücken, herzlich DANKE zu sagen und etwas zurückzugeben. Darüber hinaus gilt dieser Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern.



Herzlich laden wir außerdem zu unserem nächsten Ball ein, dem „Tanz in den Mai“ am 30. April mit der „Nova“-Band in der Mehrzweckhalle Massenbachhausen (Achtung: andere Halle!). Einlass um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr mit Auftritt der Heilbronner Tanzgruppen. Karten erhaltet ihr im Vorverkauf vom 17. März bis zum 17. April oder an der Abendkasse. Mitglied sein lohnt sich, bringt eure Ausweise mit!



Bereits jetzt möchten wir auch auf unseren Oktoberfestball am 3. Oktober mit der „TraunSound“-Band in Massenbachhausen aufmerksam machen.



Der Sommernachtsball findet 2026 nicht statt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter Das Amt der Kassenführung wird weiterhin von Isabel Simonis und Julia Stamp übernommen. Verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit ist nach wie vor Lara Gaber mit Kerstin Schuller. Zuständig für die Getränke sind Markus Feierabend und Steffen Krech. Wir verabschieden uns von Michael Henning und Lukas Stirner und heißen Michelle, Lisa, Kerstin und Steffen herzlich willkommen. An dieser Stelle sprechen wir unseren Dank an all diejenigen aus, die sich in der vergangenen Amtsperiode engagiert haben, und auch an unsere neuen Gesichter, die sich bereit erklärt haben, im Vorstand mitzuarbeiten.Auf unsere Wahlveranstaltung folgte ein besonderes Event: unser Helferfest! Ganz nach dem Motto, wie Steffi alle Anwesenden begrüßte: „Heute feiern wir kein Fest, heute feiern wir euch“. Mit dabei waren, neben unseren Mitgliedern und deren Partnern, diejenigen Eltern, die uns in der letzten Zeit, vor allem auf unserer Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr, tatkräftig unterstützt haben. Alle Gäste durften sich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen. Neben einer Karte gab es für jeden eine JTG-Baumwolltasche. Zudem wurde der Vorstand zu Ehren seiner Arbeit mit einem Geschenk überrascht. Es war ein schöner, gemütlicher Abend: Wir haben gemeinsam zu Abend gegessen, es folgte der Nachtisch und zu später Stunde schließlich noch ein Büfett mit kalten Speisen.Das Helferfest bot den passenden Rahmen, unsere Wertschätzung auszudrücken, herzlich DANKE zu sagen und etwas zurückzugeben. Darüber hinaus gilt dieser Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern.Herzlich laden wir außerdem zu unserem nächsten Ball ein, demmit der „Nova“-Band in der Mehrzweckhalle Massenbachhausen (Achtung: andere Halle!). Einlass um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr mit Auftritt der Heilbronner Tanzgruppen. Karten erhaltet ihr im Vorverkauf vom 17. März bis zum 17. April oder an der Abendkasse. Mitglied sein lohnt sich, bringt eure Ausweise mit!Bereits jetzt möchten wir auch auf unserenmit der „TraunSound“-Band in Massenbachhausen aufmerksam machen.Der Sommernachtsball findet 2026 nicht statt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter www.jtg-heilbronn.de sowie auf Facebook unter „Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn“ oder auf Instagram unter @jtgheilbronn. Lara Gaber

Schlagwörter: Jugendtanzgruppe Heilbronn, Vorstand, Veranstaltung, Oktoberfestball, Tanz in den Mai

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