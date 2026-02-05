



5. Februar 2026

Jahresrückblick der HOG Girelsau

Das Jahr 2025 der Heimatortsgemeinschaft Girelsau war insbesondere geprägt vom Treffen am 18. Oktober in Mammendorf, den Wahlen des neuen Vorstandes sowie Arbeiten an Friedhof und Kirchengelände. Das Treffen, das alle zwei Jahre in Deutschland gefeiert wird, bot wie immer einen besonderen Rahmen, um Verwandte und Bekannte wiederzusehen, Erinnerungen an die alte Heimat zu teilen und die Gemeinschaft zu pflegen.

Trachtenträger beim Girelsauer Treffen im Oktober 2025. Foto: Andrea Meßmer Das Treffen fand im festlichen Ambiente statt, in dem viele Girelsauer in ihren liebevoll gepflegten sächsischen Trachten erschienen. Der Duft von frisch gebackenem Kuchen zog durch den Raum, den zahlreiche Helferinnen und Helfer mit viel Liebe und Hingabe zubereitet hatten. Höhepunkt des Nachmittags war zweifellos die gemischte Girelsauer Tanzgruppe, die mit ihren Volkstänzen und einigen jungen Gesichtern für eine lebendige Atmosphäre sorgte. Neben Gesprächen, Tracht und Tanz wurden zu Beginn des Treffens auch Videoaufnahmen vom Gottesdienst in Girelsau im Jahr 2024 gezeigt. Die bewegenden Bilder erinnerten alle Anwesenden an die Bedeutung des Glaubens und der gemeinschaftlichen Zusammenkünfte in der Heimat und darüber hinaus.



Ein weiterer wichtiger Punkt des Treffens war die Wahl des neuen HOG-Vorstands. Udo Schneider wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. An seiner Seite werden künftig Daniel Schunn als Stellvertreter, Uwe Bohn als Kassenwart und Gabriele Maier als Schriftführerin tätig sein. Neuer Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Girelsau, von links nach rechts, vorne: Uwe Bohn, Daniel Schunn, Udo Schneider, Gabriele Maier; hinten: Patrick Krempels, Erich Schunn, Michael Schieb, Horst Schunn, Siegfried Krempels, Andrea Meßmer, Gerhard Calangiu, Marinus Meßmer, Hannelore Krempels, Johanna Schieb, Anita Schieb, Simon Schieb. Nicht auf dem Foto: Helmut Törner, Heidi Mößner. Foto: privat Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden Vorsitzenden Siegfried Krempels und seiner Familie. Siegfried hatte die HOG Girelsau über viele Jahre hinweg mit Engagement und Hingabe begleitet. Auch Horst Schunn, der langjährige Kassenwart der HOG, wurde für seine Verdienste geehrt. Seiner Familie gilt ebenfalls ein herzlicher Dank für das bisherige Engagement.



Rückblick auf die Arbeiten in der alten Heimat: Die Verbundenheit zu Girelsau zeigt sich nicht nur in den Treffen und Zusammenkünften, sondern auch in der praktischen Hilfe vor Ort. Auf dem Friedhof in Girelsau wurden im vorigen Jahr wieder zahlreiche Arbeiten erledigt. Auch an der Kirche wurden verschiedene Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Ein besonderer Dank geht hierbei an Erich Schunn, der sich tatkräftig vor Ort einbrachte und einen großen Beitrag zur Instandhaltung leistete. Die HOG Girelsau hatte hier mit Spenden und freiwilligen Arbeitsstunden einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des historischen Erbes geleistet.



Ausblick auf das Girelsauer Treffen 2027: Das nächste große Treffen der Girelsauer findet voraussichtlich im Oktober 2027 in Deutschland statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.



Der HOG-Vorstand wünscht allen Girelsauern Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das Jahr 2026. Möge die Gemeinschaft auch in den kommenden Jahren wachsen und der Geist der alten Heimat stets lebendig erhalten werden. Weitere Informationen über die HOG Girelsau und künftige Termine finden sich auf der Homepage:



Schlagwörter: Girelsau, Vorstand, Treffen

