



12. Januar 2026

Neue Impulse: SJD in Baden-Württemberg wählt neuen Vorstand

Am 22. November 2025 hat die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Baden-Württemberg im Rahmen ihrer turnusmäßigen Wahlen einen neuen Vorstand gewählt. Für mich persönlich war dieser Tag ein besonderer, da ich, Stefanie Bretz, die Aufgabe der Landesjugendleiterin übernehmen darf und dies mit großer Wertschätzung für das entgegengebrachte Vertrauen tue.





Besonders dankbar sind wir dafür, dass Lena Catharina Pohl, Lara Gaber und Christoph Ludwig dem Vorstand auch weiterhin verbunden bleiben und nun neue Aufgaben übernehmen. Diese Bereitschaft, sich erneut einzubringen, zeugt von großem Verantwortungsbewusstsein und Verbundenheit mit der Jugendarbeit. Die Kontinuität, die sie mitbringen, ist für den neuen Vorstand von unschätzbarem Wert, da Erfahrung, gewachsene Strukturen und frische Impulse so ideal miteinander verbunden werden können. Der Vorstand der SJD Baden-Württemberg (von links): Melvin Schuster, David Schuster, Lukas Zavatski, Ingrid Schneider, Jonas Schuster, Lara Gaber, Stefanie Bretz, Christoph Ludwig, Alina Roman, Michael Wegmeth, Lena Botradi und Moritz Wälther. Foto: Rhea Klein Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Landesjugendleiterin: Stefanie Bretz; Stellvertretende Landesjugendleiter: Lena Catharina Pohl, Michael Wegmeth, Moritz Wälther; Kassenwart: Christoph Ludwig; Stellvertretende/r Kassenwartin: Ingrid Schneider; Schriftführerin: Alina Roman; Referat Öffentlichkeitsarbeit: Lena Botradi; Kinderreferentin: Lara Gaber; Sportreferent: Jonas Schuster; Beisitzer: David Schuster, Lukas Zavatski, Melvin Schuster.



Ich danke allen Vorstandsmitgliedern von Herzen für ihre Bereitschaft, sich zu engagieren und Verantwortung für die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Baden-Württemberg zu übernehmen.



Dass Bewährtes und Neues bei uns Hand in Hand gehen, zeigt sich bereits in unserer ersten geplanten Veranstaltung: Die Idee zu diesem Projekt entstand noch im alten Vorstand und wurde vom neuen Vorstand weiterentwickelt und schließlich in die Tat umgesetzt. Über das am 17. Januar in der Volkshochschule Heilbronn veranstaltete Kochseminar „Kochen wä Dahiem“ werden wir in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung berichten.



Schlagwörter: SJD, Baden-Württemberg, Vorstand, Wahl, Bretz

