Kreisverband Kempten/Allgäu wählt neue Vorstandschaft

Die Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Kempten/Allgäu am 13. Dezember 2025 hatte gleich zwei Aufgaben: Sie war ein besinnlicher Jahresabschluss und zugleich ein organisatorischer Neubeginn mit der turnusmäßigen Wahl der Vorstandschaft.

Der neue Vorstand des Kreisverband Kempten/Allgäu, von links: Kurt Daniel, Helmut Hallmen, Johannes Messe, Beate Daniel, Herbert Spielhaupter, Hildegard Hallmen, Susanne Weingärtner, Senta Wotsch, Sabine Dornach, Markus Krich, Otto Wotsch. Foto: H. Spielhaupter

Pfarrer Mathias Stieger stimmte die Anwesenden in der evangelischen Markuskirche in Kempten mit einem feierlichen Gottesdienst ein. In seiner Ansprache griff er Psalm 84 auf und sprach vom Segen, eine Wohnung bei Gott zu haben. In seiner Zuversicht ein passendes Bild für diesen Nachmittag.Vorsitzende Senta Wotsch blickte anschließend auf die Legislaturperiode 2022 bis 2025 zurück. Eine lange Liste an Aktivitäten ist es geworden: Feiern, Begegnungen, gemeinsames Lachen, Tanzen und Singen. Zwischen den Zeilen eines solchen Rückblicks liest man jedoch auch, wie viel Arbeit dahintersteckt. Jedes Fest will vorbereitet sein – und am Ende muss immer jemand den Abwasch erledigen.Höhepunkt der vergangenen Jahre war zweifellos die Feier zum 75-jährigen Bestehen des Kreisverbandes Kempten. Als einer der frühesten Zusammenschlüsse von Siebenbürger Sachsen in Deutschland kann der Verband auf eine lange Geschichte zurückblicken. Rund 150 Gäste feierten gemeinsam alte und neue Heimat; die Tanzgruppe und die Blaskapelle aus Landshut gaben dem Fest einen stimmigen Rahmen.Der Kreisverband hat sich dabei stets weiterentwickelt. So wurde die große Weihnachtsfeier vor einiger Zeit bewusst neu ausgerichtet: ein besinnliches Beisammensein für die Erwachsenen und ein fröhliches Nikolaussuchen für die Kinder, ein Konzept, das sich bewährt hat und gerne wiederholt wird. Auch über das Jahr hinweg wird Gemeinschaft gepflegt: in sächsischer Mundart, in Trachten und vertrauten Liedern. Besonders die Kulturnachmittage rücken dies in den Mittelpunkt; heuer war die Dichterin Hilde Juchum zu Gast.Erinnerung braucht Verortung. Neben den Landschaften, in denen Geschichte gelebt wurde, braucht es auch Orte, an denen sie gesammelt und bewahrt wird. Schloss Horneck in Gundelsheim ist ein solcher Ort. Die Studienfahrt dorthin wurde für den Kreisverband zu einer eindrucksvollen Spurensuche, gekrönt vom bunten Schlossfest, von dem sich die Reisegruppe nur widerwillig zur Heimfahrt trennte.Nicht nur unterrichtet, sondern auch unterhalten will der Mensch sein und dafür steht der Theaterabend mit Kathreinenball. Zwar hat sich die eigene Theatergruppe „SALATH“ vor einigen Jahren aufgelöst, doch befreundete Ensembles aus Augsburg und Ingolstadt sprangen stets pointensicher ein.Ein fester Termin im Jahreslauf ist zudem das Grillfest, das sich von keinem Wetter trüben lässt. Wehte der Wind einmal kräftiger, wurde einfach lauter gelacht und der Teller mit einem weiteren Stück Kuchen beschwert. Wetterunabhängig trifft sich außerdem die monatliche „Rooken­stuff“: Im Café wird dort in Sahnetorte und Erinnerungen geschwelgt.Ein herzlicher Dank galt dem gesamten Vorstand, allen Ehrenamtlichen und den Mitgliedern. Stellvertretend für viele andere wurden Sabine Dornach und Markus Krich für die Kinder- und Jugendarbeit sowie Katharina Weingärtner für die wunderbaren Dekorationen und Geburtstagsaufmerksamkeiten bei den Zusammenkünften genannt. Den Rückblick nutzte Senta Wotsch für einen eindringlichen Appell, sich in der Vereins- und Verbandsarbeit zu engagieren; denn dabei „stützen, nützen und stärken wir uns gegenseitig“, ist sich Wotsch sicher.Die anschließende Wahl des Vorstands erfolgte per Handzeichen unter der Leitung von Gerlinde Zurl-Theil. Der Vorstand wurde einstimmig wieder gewählt. Für Georg Henning, Georg Bartel und Johann Ehl, die sich nicht mehr zur Wahl stellten, rückten Beate Daniel, Hildegard Hallmen und Susanne Weingärtner ins Team nach; einige Aufgaben wurden entsprechend neu verteilt.Mit dieser neuen Vorstandschaft geht der Kreisverband Kempten mit Zuversicht ins neue Jahr – getragen von Erfahrung und Gottvertrauen, offen für neue Impulse und bereit, die gemeinsame Zukunft weiterhin aktiv zu gestalten.

S. Weingärtner