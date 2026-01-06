



6. Januar 2026

Neuer Vorstand in Darmstadt

Die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Darmstadt fand am 30. August im „Grillhaus am Sandbach“ in Pfungstadt-Eschollbrücken statt. Nach einem kurzen gemütlichen Begrüßungsplausch unter den Mitgliedern eröffnete die Vorsitzende Jennifer Jakobi die Versammlung und berichtete über die Aktivitäten der letzten vier Jahre. Sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen in der vierjährigen Amtszeit und verkündete, dass sie für das Amt der Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehen würde.

Wir danken dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ganz herzlich für die Förderung dieser Veranstaltung. Ein neuer Vorstand wurde unter der Wahlleitung von Wilhelm Beer, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Hessen, gewählt. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: erste Vorsitzende – Silke Töpfer; stellvertretende Vorsitzende – Patrick Brusch und Jennifer Jakobi; Schriftführerin – Metta Brusch; Kassiererin – Ingrid Gierlich; Kassenprüfer – Jessica Brusch und Hildegard Gunesch; Ersatzkassenprüfer – Rebeka Späth und Franziska Staufert; Beisitzer – Marc-Alexander Krafft, Heide Krestel, Heinz Krestel, Rosemarie Richter und Larissa Töpfer.Wir freuen uns sehr, dass wir auch für die neue Amtsperiode wieder viele junge Mitglieder für die Arbeit im Kreisvorstand gewinnen und so den Altersdurchschnitt weiter senken konnten. Nach den Wahlen luden der alte und der neue Vorstand zur alljährlichen Veranstaltung „Siebenbürgische Volkstänze und Musik“ des Kreisverbandes ein.Die Siebenbürgische Tanzgruppe Pfungstadt und die Siebenbürgische Blaskapelle Pfungstadt trugen mit ihren tänzerischen und musikalischen Beiträgen zu einem gelungenen Fest bei. In den Abendstunden konnten dann unter der Begleitung des Alleinunterhalters „Andi“ auch die Gäste ihr Tanzbein schwingen und gemeinsame Lieder singen.Wir danken dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ganz herzlich für die Förderung dieser Veranstaltung. Silke Töpfer

