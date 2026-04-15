



15. April 2026

Osterwerkstatt der SJD Bayern

Am 15. März versammelten sich 18 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren in Unterschleißheim, um gemeinsam tolle Osternester, Osterhasenmasken und Osterdeko zu basteln.

Gute Stimmung bei der Osterwerkstatt der SJD Bayern. Foto: privat Natürlich durfte das Färben der Ostereier nicht fehlen, und alle Kinder konnten Eier in den von ihnen gewünschten Farben gestalten. Sogar zwei kleine Osterhasen schafften es vorbeizuhoppeln. Neben Kuchen und allerlei Schokolade für die Osternester brachten sie auch ein paar Mitmachtänze mit.



Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kinderreferat der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), mit Hilfe von Jennifer Barth, Sandra Hunneshagen, Sabrina Bottesch und Jessica Barth.



Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme und hoffen, dass die Osterwerkstatt den Kindern gefallen hat und wir euch bei unserer nächsten Veranstaltung wieder begrüßen dürfen. Natürlich durfte das Färben der Ostereier nicht fehlen, und alle Kinder konnten Eier in den von ihnen gewünschten Farben gestalten. Sogar zwei kleine Osterhasen schafften es vorbeizuhoppeln. Neben Kuchen und allerlei Schokolade für die Osternester brachten sie auch ein paar Mitmachtänze mit.Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kinderreferat der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), mit Hilfe von Jennifer Barth, Sandra Hunneshagen, Sabrina Bottesch und Jessica Barth.Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme und hoffen, dass die Osterwerkstatt den Kindern gefallen hat und wir euch bei unserer nächsten Veranstaltung wieder begrüßen dürfen. Jessica Barth

Schlagwörter: Kinder, Ostern, Basteln

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