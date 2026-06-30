Ein Wochenende voller Highlights: „Specktakel“ und Jungsachsentag der SJD in Schwäbisch Gmünd

offbeat beim "Specktakel" Weißwurstfrühstück. Foto: Rhea Klein

Die alte Bundesjugendleitung (2023-2026) mit ihrem "SJDäppeleefel" und einer Erfrischung als Danke für ihre ehrenamtliche Arbeit. Foto: Maxi Zillmann

Die neue SJD-Bundesjugendleitung, jeweils von links nach rechts: hintere Reihe (stehend): Rhea Klein, Hanna Mühsam, Sophia Seivert, Julia Gunnesch, Hanna Müller, Natalie Bertleff, Franziska Zall, Jessica Brusch, Katrin Breit, Verena Konnerth-Stanila und Melissa Greger; vordere Reihe: Marc-Alexander Kraft, Patrick Brusch, Manuel Kraft, Maxi Zillmann und Sebastian Fröhlich. Foto: Tobias Krempels

Das offbeat Orgateam mit einem Kleinen Dankeschön für ihr Engagement. Foto: Rhea Klein

FlamingoSound beim Bällchen des "Specktakels". Foto: Rhea Klein

Die Vorfreude auf das gemeinsame Wochenende war riesig, weshalb viele Jugendliche bereits am Freitagabend anreisten. Nach dem großen Wiedersehen startete „das Specktakel“ gemütlich mit einer deftigen siebenbürgischen Vesper. Der sportliche Ehrgeiz ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bei einer Runde „Schlag den Lehni“ rauchten die Köpfe. Die beim Heimattag nicht gespielten Fragen, wurden in einem freundschaftlichen Wettkampf ausgetragen und sorgten für einen humorvollen Einstieg in das Wochenende.Samstagmorgen füllte sich das Paulushaus vollends. Während die SJD-Musikgruppe offbeat eintraf und direkt mit dem Aufbau loslegte, wurde in der Küche bereits alles für das Weißwurstfrühstück vorbereitet – der Duft frischer Bäcker-Brezeln lag in der Luft. In Dirndl und Lederhose genossen die Teilnehmer das gemeinsame Frühstück, während offbeat den Vormittag mit einer gelungenen Mischung aus traditioneller Blasmusik und modernen Songs versüßte.Gut gestärkt ging es im Anschluss ins WorldCafé. In lockerer Runde waren die Ideen und Wünsche der Teilnehmer gefragt: Was erhoffen sie sich von der neuen Bundesjugendleitung (BJL)? Der kreative Input liefert wertvolle Impulse für die anstehende Amtsperiode. Danach hieß es: Ab nach drinnen. Bei extremen Temperaturen im Saal startete der offizielle Jungsachsentag.Nach einem kreativen Bericht über die zurückliegende Amtsperiode von Katrin Breit folgten die Entlastung der bisherigen Bundesjugendleitung für die Amtszeit 2023–2026 und die Aussprache. Natalie Bertleff dankte allen Amtsträgern der vergangenen Bundesjugendleitung für ihre Arbeit und überreichte jedem eine Urkunde und ein kleines Präsent. Als wohl spannendster Teil des Tages wurden die Kandidaten vorgestellt und die Neuwahlen abgehalten. Unter der bewährten Wahlleitung von Rainer Lehni und seinen Wahlhelfern wurde das Team für die kommenden drei Jahre gewählt.Der Geschäftsführende Vorstand, bestehend aus der Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff, ihren Stellvertretern Manuel Krafft, Lukas Zavatski und Hanna Müller sowie der Schriftführerin Melissa Greger und Kassenwartin Jessica Brusch, wurde auf Antrag geheim gewählt. Der erweiterte Vorstand mit den verschiedenen Referaten wurde offen per Handzeichen bestimmt. Franziska Zall fungiert weiterhin als stellvertretende Kassenwartin. Weiter gewählt wurden Sophia Seivert als neue Kulturreferentin, Verena Konnerth-Stanila als Orgareferentin und Zeltplatzreferentin, Julia Gunnesch als Kinderreferentin, Katrin Breit als DJO-Referentin, Sebastian Fröhlich als HOG-Referent, Hannah Lang als Föderationsreferentin, Patrick Brusch als IT-Referent, Rhea Klein als Öffentlichkeitsreferentin, Hanna Mühsam als Marketingreferentin, Jonas Alischer als CWG-Referent. Als Beisitzer unterstützen Marc-Alexander Krafft und Maxi Zillmann den Vorstand.Nach einem kurzen Abschlusswort der wieder gewählten Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff waren alle ersichtlich froh, sich bei Kaffee, Kuchen und dringend nötigem Eis abzukühlen.Für die frisch gewählte Bundesjugendleitung ging es jedoch direkt weiter: Nach einem kurzen Fotoshooting versammelte sich das Team erneut im Saal, um sich zu konstituieren und die sofortige Geschäftsfähigkeit zu sichern. Dies wurde im Eiltempo abgehandelt, so dass auch die Vorstandsmitglieder schnell wieder ins Kühle flüchten konnten.Der restliche Nachmittag verging in entspannter Atmosphäre, bis am frühen Abend der Grill angeheizt wurde. Kurz nach dem Essen stand das „Bällchen“ auf dem Programm. FlamingoSound lieferte die perfekte musikalische Kulisse vor einem malerischen Sonnenuntergang. Um 22 Uhr wurde es Zeit für eine Pause, denn das WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste startet und alle folgten gespannt der ersten Halbzeit. In der Halbzeitpause spielte FlamingoSound weiter – bis weit in die zweite Halbzeit. Als es so richtig spannend wurde, wanderten alle Blicke zur Leinwand, um den Sieg der Deutschen Nationals-Elf zu verfolgen.Beflügelt vom Last-Minute-Sieg stürmten alle zurück auf die Tanzfläche. Nach einer stimmungsvollen letzten Runde an der Anlage ging es akustisch am Lagerfeuer weiter. Mit Gitarrenbegleitung, Gesang und guten Gesprächen hielten die Letzten bis um 5.00 Uhr morgens durch.Nach einer entsprechend kurzen Nacht wurden beim Frühstück am Sonntag die Reste des Wochenendes verputzt. Im Anschluss packten alle gemeinsam beim großen Aufräumen an, bevor die Heimreise angetreten wurde.Ein besonderer Dank gilt der Planungs-AG und Rhea, Christine und Thomas Klein für ihre tatkräftige Unterstützung in der Orga, in der Küche, am Grill und beim Aufbau des Lagerfeuers. Ebenso sei Rainer Lehni und seinem Team für die souveräne und strukturierte Durchführung der Wahlen gedankt.Das SJD-Specktakel 2026 war ein voller Erfolg. Die SJD blickt hochmotiviert auf die kommenden Jahre mit dem neu gewählten Team und freut sich schon jetzt auf das nächste Wiedersehen.

Rhea Klein