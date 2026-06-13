SJD-Musikgruppe „offbeat“ spielt groß auf beim Heimattag 2026

„offbeat“ feierte beim Heimattag 2026 das 40-jährige Jubiläum der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) mit zahlreichen musikalischen Auftritten am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag. Die Musikgruppe der SJD begleitete dabei die offizielle Eröffnungsveranstaltung sowie die Kundgebung musikalisch, spielte zwei Platzkonzerte und sorgte außerdem für die Marschmusik beim Tanzgruppenaufmarsch. Doch beginnen wir von vorne.

„offbeat“ beim Platzkonzert im Spitalhof auf dem Siebenbürger Markt. Foto: Volker Plattner

„offbeat“ unterhielt das Publikum auf dem Siebenbürger Markt bestens. Foto: Volker Plattner

Für „offbeat“ startete das Pfingstwochenende bereits am Freitagabend mit einer Generalprobe und dem Soundcheck in der Schranne. Dort bereitete sich die Gruppe intensiv auf die vielen Einsätze des Wochenendes vor und rief die Inhalte des vierten Probewochenendes – nur vier Wochen vor dem Heimattag – noch einmal ins Gedächtnis. So konnte „offbeat“ bestens vorbereitet in das Festwochenende starten.Bei der Eröffnungsveranstaltung verlieh „offbeat“ dem Programm einen feierlichen musikalischen Rahmen. Neben einer klassischen Fanfare präsentierte die Gruppe moderne Stücke wie „Über sieben Brücken“ von Ulrich Swillms sowie das Medley „Italo Pop Classics“. Der siebenbürgische Marsch „Bäm Hontertstreoch“ von Martin Thies rundete das Programm ab. Die musikalischen Beiträge kamen beim Publikum hervorragend an und wurden mit großem Applaus belohnt.Direkt im Anschluss ging es eilig weiter vor die Schranne, wo um 13.30 Uhr – wie bereits im vergangenen Jahr – das Platzkonzert stattfand. Mit einem abwechslungsreichen Mix aus traditioneller Blasmusik und modernen Hits begeisterte „offbeat“ die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer.Nach einer kurzen Mittags- und Verschnaufpause folgte das zweite Platzkonzert im Spitalhof. Dieses wurde vom Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. unter dem Vorsitz von Dr. Johann Kremer initiiert, das gemeinsam mit der SJD Mitausrichter des diesjährigen Heimattages war. Für diesen Auftritt war ausdrücklich moderne Musik gewünscht – ein Wunsch, den „offbeat“ gerne erfüllte. Angefeuert von einer großen Menschenmenge präsentierte die Gruppe ihr modernes Repertoire mit Stücken der Fäaschtbänkler, Schlagern, Schlager-Medleys und Oberkrainer-Hits. Gemeinsam mit dem Publikum fand das Konzert schließlich mit „Wahre Freundschaft“ einen stimmungsvollen Abschluss.Beim Trachtenumzug unterstützte ein Teil von „offbeat“ außerdem die Burzenländer Projektkapelle Martin Thies unter der musikalischen Leitung von Reinhard Göbbel. Im Anschluss umrahmte die Gruppe die Kundgebung vor der Schranne musikalisch. Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr wieder der Tanzgruppenaufmarsch am Ende der Veranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“.Ein riesiges Dankeschön gilt allen Musikerinnen und Musikern von „offbeat“, die mit großem Engagement an den beiden Pfingsttagen im Einsatz waren und trotz sommerlicher Temperaturen den gesamten Heimattag in Tracht bestritten haben. Ebenso bedanken wir uns herzlich bei unserem Publikum, das uns immer wieder angefeuert und unterstützt hat. Dadurch konnten wir bei jedem Auftritt unser Bestes geben.Ein besonderes „Vergelt’s Gott“ gilt außerdem allen Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen, die beim Transport von Instrumenten und Notenkisten unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre ein so voller Terminplan am Heimattag nicht möglich gewesen. Ebenso danken wir der Stadt Dinkelsbühl für die freundliche Beherbergung unserer Instrumente und des Zubehörs im Carl-Fortunat-Haus im Spitalhof, was uns den Ablauf deutlich erleichtert hat.Wer die Auftritte verpasst hat oder noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, kann gerne unsere Website unter https://sjd-siebenbuerger.de/offbeat/ besuchen. Außerdem freuen wir uns jederzeit über Verstärkung – egal in welchem Register oder auch im Gesang. Interessierte können uns unter musik[ät]sjd-siebenbuerger.de kontaktieren oder uns bei einem unserer nächsten Auftritte ansprechen.Unsere nächsten Auftritte finden am 20. Juni beim Specktakel in Schwäbisch Gmünd sowie am 26. September beim 20-jährigen Jubiläum der Jugendtanzgruppe Ingolstadt statt.„offbeat“ wird durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. gefördert. Dieses wird ausschließlich durch den Freistaat Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert.

Melanie Pauli