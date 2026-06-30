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Ein Wochenende voller Highlights: „Specktakel“ und Jungsachsentag der SJD in Schwäbisch Gmünd
Vom 19. bis 21. Juni 2026 verwandelte sich das Paulushaus in Schwäbisch Gmünd in das Herzstück der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Ein ereignisreiches Wochenende voller Musik, Weichenstellungen, Fußballfieber und starkem Gemeinschaftsgefühl liegt hinter den Teilnehmern, die trotz brütender Sommerhitze vollen Einsatz zeigten. mehr...
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1 • Melzer, Dietmar schrieb am 30.06.2026, 08:44 Uhr:Kinderfreizeiten der Kinder- und Jugendtanzgruppen der SJD-Baden Württemberg gab es auch im Paulushaus. Dieses Paulaushaus in Schwäbisch Gmünd war auch die Erste Station al wir 1990 nach Deutschland mit Familienzusammenfürung übersiedelten. Es war Auffangslager für Aus-und Übersiedler aus Südosteuropa.....
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