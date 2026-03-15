



15. März 2026

Abschlusskonzert der Musikwoche Löwenstein am 11. April in Heilbronn

Im Abschlusskonzert der 40. Musikwoche Löwenstein am Samstag, dem 11. April, um 18.00 Uhr in der Kilianskirche Heilbronn sind Werke von Komponisten aus dem Banat und Siebenbürgen zu erleben. Unter anderem erklingt die Festmesse in C des Banater Komponisten Vinzens Maschek (1800-1875), außerdem werden zwei Rumänische Fantasien des siebenbürgischen Komponisten Paul Richter (1875-1950) aufgeführt sowie Richters Orchesterbearbeitung des berühmten Psalms „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ von Rudolf Lassel.

In der Kilianskirche Heilbronn findet das Abschlusskonzert der 40. Musikwoche Löwenstein statt. Quelle: Wikimedia Commons Ebenfalls auf dem Programm stehen eine Ouvertüre von Franz Limmer (1808–1857) und anlässlich des 270. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart das berühmte „Ave verum corpus“. Zudem führt der Jugendchor der Musikwoche Werke der siebenbürgischen Komponisten Hans Peter Türk (*1940) und Ernst Irtel (1903-1917) auf. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende am Ausgang wird gebeten.



Die musikalische Gesamtleitung der Musikwoche hat bereits zum vierten Mal Dr. Andreas Schein aus Temeswar im Banat. Dirigieren wird weiterhin die aus Kronstadt stammende Kirchenmusikerin Andrea Kulin. Sie ist zugleich Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei. Die Leitung des Jugendchores übernimmt wieder Markus Piringer. Er wurde 1990 in Heltau geboren und ist seit Oktober 2021 Kantor mit A-Diplom und Organist der Evangelischen Kirche in Mühlacker in Württemberg.



Dr. Andreas Schein wurde 1997 in Temeswar (Banat) geboren. Er studierte Orchesterdirigieren an der Musikhochschule Temeswar und ist auch als Musikwissenschaftler und Komponist tätig. Für sein musikalisches Engagement wurde er 2017 von der Stadt Temeswar ausgezeichnet. Sein Debut als Dirigent gab er am Pult der „Cammerata Ulm“ in Deutschland. 2019 gründete er das Kammermusikensemble „Musica Sacra Temeswar“ und ist seit der Saison 2024/25 Chefdirigent an der Oper in Galați/Rumänien. Konzertmeister des Orchesters ist Ilarie Dinu. Der aus Rumänien stammende Geiger bei der Neuen Philharmonie Westfalen widmet sich intensiv dem musikalischen Nachwuchs und spielt in zahlreichen Kammermusikensembles, unter anderem beim bekannten Isserlis-Quartett.



An der Musikwoche in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein nahe Weinsberg nehmen jährlich über 140 begeisterte Laienmusikerinnen und -musiker allen Alters teil, die unter Anleitung erfahrener Dozenten vor allem Musik von deutschen Komponisten aus Südosteuropa erarbeiten und aufführen. Die reiche Musikkultur dieser Region ist in Deutschland nur wenig bekannt. Weit über 100 Werke, die in den vergangenen Jahrzehnten in Archiven ausgegraben, für die Praxis eingerichtet und während der Musikwoche aufgeführt wurden, machen jedoch deutlich, dass es sich lohnt, diese Musik zu entdecken. Ebenfalls auf dem Programm stehen eine Ouvertüre von Franz Limmer (1808–1857) und anlässlich des 270. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart das berühmte „Ave verum corpus“. Zudem führt der Jugendchor der Musikwoche Werke der siebenbürgischen Komponisten Hans Peter Türk (*1940) und Ernst Irtel (1903-1917) auf. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende am Ausgang wird gebeten.Die musikalische Gesamtleitung der Musikwoche hat bereits zum vierten Mal Dr. Andreas Schein aus Temeswar im Banat. Dirigieren wird weiterhin die aus Kronstadt stammende Kirchenmusikerin Andrea Kulin. Sie ist zugleich Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei. Die Leitung des Jugendchores übernimmt wieder Markus Piringer. Er wurde 1990 in Heltau geboren und ist seit Oktober 2021 Kantor mit A-Diplom und Organist der Evangelischen Kirche in Mühlacker in Württemberg.Dr. Andreas Schein wurde 1997 in Temeswar (Banat) geboren. Er studierte Orchesterdirigieren an der Musikhochschule Temeswar und ist auch als Musikwissenschaftler und Komponist tätig. Für sein musikalisches Engagement wurde er 2017 von der Stadt Temeswar ausgezeichnet. Sein Debut als Dirigent gab er am Pult der „Cammerata Ulm“ in Deutschland. 2019 gründete er das Kammermusikensemble „Musica Sacra Temeswar“ und ist seit der Saison 2024/25 Chefdirigent an der Oper in Galați/Rumänien. Konzertmeister des Orchesters ist Ilarie Dinu. Der aus Rumänien stammende Geiger bei der Neuen Philharmonie Westfalen widmet sich intensiv dem musikalischen Nachwuchs und spielt in zahlreichen Kammermusikensembles, unter anderem beim bekannten Isserlis-Quartett.An der Musikwoche in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein nahe Weinsberg nehmen jährlich über 140 begeisterte Laienmusikerinnen und -musiker allen Alters teil, die unter Anleitung erfahrener Dozenten vor allem Musik von deutschen Komponisten aus Südosteuropa erarbeiten und aufführen. Die reiche Musikkultur dieser Region ist in Deutschland nur wenig bekannt. Weit über 100 Werke, die in den vergangenen Jahrzehnten in Archiven ausgegraben, für die Praxis eingerichtet und während der Musikwoche aufgeführt wurden, machen jedoch deutlich, dass es sich lohnt, diese Musik zu entdecken. Johannes Killyen

Schlagwörter: Musikwoche, Löwenstein, Heilbronn

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