1 • ingenius mobile schrieb am 23.03.2020, 12:38 Uhr:

Hier der Beitrag "Fremdeln mit der alten Heimat" von der Autorin Emilia Schmechowski vom Radio Deutschlandfunk Kultur: https://www.deutschlandfunkkultur.de/autorin-emilia...

Vielleicht ist es wichtig sich darüber Gedanken zu machen, nicht nur wie man die siebenbürgischen Traditionen in Bayern bewahren kann, sonder viel weiter denken, wie man die Siebenbürgische Kultur zukunftsfähig machen kann. Hier ein Beispiel einer Autorin aus Polen die mit ihren Eltern im Alter von 5 Jahren nach Deutschland geflohen ist und die ihre Wurzeln in Polen entdeckt indem sie ein Jahr lang mit ihrer Tochter nach Polen ziehr um die besagten Wurzeln für sich und ihre Tochter zu suchen und zu entdecken.



Der Schlüssel zu unseren siebenbürgischen Kultur liegt mit Sicherheit nicht darin in Bayern Traditionen aus der Vergangenheit "zu pflegen solange es eben noch geht". Dieses "Festhalten" sollte meiner Meinung nach langsam einem Loslassen und neu Suchen weichen. Meiner Meinung nach gehört zum Wesen der Siebenbürgisch Sächssischen Kultur, die Deutsche Kultur und Sprache, aber ebenso die Sächsische Kultur und Mundart. Nicht zu vergessen die Rumänische Kultur und Sprache in unserem Heimatland Siebenbürgen, welches in Rumänien liegt. Alle einseitigen Bemühungen in Deutschland Siebenbürgische Kultur zu bewahren, enden in einer musealen Kulturpflege, wenn die anderen beiden Elemente darin fehlen.

Gerne lasse ich mich auf Gegenargumente ein.