Wir Siebenbürger Sachsen haben allen Grund, auf unsere Jugend stolz zu sein: Es ist zutiefst beeindruckend, mit wie viel Elan, Engagement und Kreativität die SJD das Projekt "Digitaler Heimattag" mitgestaltet hat.

Wenn man dann noch bedenkt, dass diese jungen Menschen gar nicht mehr in Siebenbürgen geboren wurden, ist ihre Heimatverbundenheit und das Herzblut, mit dem sie unsere Traditionen und Bräuche mit Leben erfüllen, außergewöhnlich.

Ein riesiges Dankeschön an die SJD und den Verband gleichermaßen: Danke, dass ihr so viel von eurer Zeit geopfert und so viel Arbeit auf euch genommen habt, um uns mit dem digitalen Heimattag eine "Ersatzdroge" zu bieten.

Ich bin zu hundert Prozent überzeugt: Wäre das Pfingstwochenende komplett heimattagfrei gewesen, wäre ich mit Sicherheit nicht der einzige, der sich mit Entzugserscheinungen hätte herumschlagen müssen.



Bleibt noch zu hoffen, dass möglichst viele den digitalen Heimattag mitverfolgt haben, insbesondere den SJDeeptalk: Fünf junge, total sympathische Menschen, die bestens gelaunt mit ihrer natürlichen Art, ihrem ausgeprägten Sinn für Humor und ihrer Eloquenz und nicht zuletzt mit ihrem herzlichen und harmonischen Verhältnis zueinander hervorragende Werbung für die SJD gemacht haben.