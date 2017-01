Kreisgruppe München: Jahresausklang in der Nachbarschaft Lohhof

In die allgemeine Hektik der letzten Wochen des Jahres 2016 fiel am 11. und 12. November eine Kinder- und Jugendfreizeitveranstaltung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Fünf Jugendliche der Tanzgruppe der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. folgten unter der Leitung von Petra und Ralf Potsch der Einladung nach Königsdorf.

Die Teilnehmenden der Kinder- und Jugendfreizeitveranstaltung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland. Foto: Ralf Potsch

Dort traf man viele Freunde aus ähnlichen Zusammenkünften. Ein volles Programm ließ keinen Platz für Langeweile. Sechs neue Tänze wurden einstudiert, mit Holz gebastelt, Hanklich gebacken und viel Wissenswertes über die siebenbürgische Tracht gelernt. Fröhliche Spiele sowie eine Filmvorführung boten weitere Abwechslung.Am 1. Adventssonntag traf sich die gesamte Nachbarschaft im Gemeindesaal der Genezarethkirche zur Adventfeier mit Nikolausbesuch. Frau Pfarrerin Hermann stimmte mit ihrer Andacht über die Bedeutung der Adventszeit ein auf einen besinnlichen Nachmittag.Absolutes Highlight war der heiß, aber auch vor Ehrfurcht bibbernd erwartete Nikolaus. Der Lohhofer Nikolaus ist kultiviert. Damit die Kinder wissen, was er von ihnen erwartet, führt er sich selbst stets mit einem passenden längeren Gedicht ein. Die Methode hat Erfolg! Selbst diejenigen, die dem Respekt vor dem Nikolaus entwachsen sind, präsentieren sich und ihr Talent gerne. Und so hört man nicht nur „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“, sondern auch Gedichte der deutschen Klassik. Aber auch musikalisch darf man aufhorchen: Saxophone, Gitarre, Flöte und Violine, zusammen sogar als kleine Band! Da blieb selbst dem Nikolaus die Sprache weg.Zur geraden Jahreszahl gehört bei der Nachbarschaft Lohhof mittlerweile eine Tradition: Dann brennen am 3. Adventsonntag im Altarraum der Genezarethkirche die Kerzen (inzwischen mittels LED) am „Lohhofer Lichtert“. Vorbild dazu war einst ein Lichtert aus Deutsch-Weißkirch. In Gemeinschaftsarbeit entstand daraus das imposante Lohhofer Modell. Nach der Predigt wird den Gottesdienstbesuchern die Geschichte und Bedeutung dieses siebenbürgischen Brauchs erläutert. Selbstverständlich darf auch das „Quem Pastores“ nicht fehlen, allerdings in der bescheidenen Lohhofer Version: Uns fehlen nicht nur ausreichend Sänger, sondern leider auch die Noten für die Orgelbegleitung. Unserem neuen Pfarrer, Dr. Christian Wendebourg, hat diese Bereicherung seines Gottesdienstes gut gefallen. Er hat uns für die Zukunft seine Unterstützung hierbei zugesagt.„Brot für die Welt“, immer am 3. Adventsonntag, ist inzwischen traditionell Sache der Frauen der Nachbarschaft Lohhof. Aus der Kirche wurden die Besucher durch den appetitanregenden Duft aus der Küche des Gemeindezentrums an die gedeckten Tische gelockt. Geschickt, freundlich und gekonnt servierten die angehenden Konfirmanden den Gästen die leckeren Suppen. Kein Wunder, dass die Spenden für „Brot für die Welt“ locker saßen.Damit endete für die Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. ein arbeits- und erfolgreiches Jahr. Im Namen der Vorstandschaft wünsche ich allen Freunden, Gönnern und Helfern der Nachbarschaft Lohhof ein gesundes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2017!

Erika Mühlbacher