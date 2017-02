11. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Kreisgruppe Ulm: Joachim Wendt ausgezeichnet

Für seine hervorragende ehrenamtliche Arbeit wurde Joachim Wendt, seit 1990 Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen, Kreisverband Alb-Donau-Kreis/Ulm, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Feier fand am 13. Januar im Haus des Landrats in Ulm statt. Gastgeber war Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises. Unsere Kreisgruppe hatte eine Einladung erhalten, die wir gerne annahmen.

Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum, Vorsitzende des Arbeitskreises Integration der CDU Baden-Württemberg, überreichte Joachim Wendt die Auszeichnung. Sie würdigte ihn für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit, die er „mit den Menschen für die Menschen“ geleistet habe. Anwesend waren viele Vertreter aus sozialen und politischen Gremien, darunter der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, den wir bei dieser Gelegenheit persönlich begrüßen konnten. Joachim Wendt inmitten von Trachtenträgern der Kreisgruppe Ulm, links Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und rechts Landrat Heiner Scheffold. Foto: Jürgen Schnabel



Durch sein großartiges Engagement hat Joachim Wendt vielen Menschen geholfen und ist ein Brückenbauer mit Herz für viele Aussiedler auch aus Südosteuropa. Wir gratulieren ihm für diese Auszeichnung und wünschen ihm und seiner Frau Imma noch viele gesunde Jahre. Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum, Vorsitzende des Arbeitskreises Integration der CDU Baden-Württemberg, überreichte Joachim Wendt die Auszeichnung. Sie würdigte ihn für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit, die er „mit den Menschen für die Menschen“ geleistet habe. Anwesend waren viele Vertreter aus sozialen und politischen Gremien, darunter der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, den wir bei dieser Gelegenheit persönlich begrüßen konnten.Zur Feier des Tages und als respektvolle Anerkennung für Joachim Wendt kamen unsere Mitglieder in siebenbürgisch-sächsischer Tracht. Joachim Wendt hatte Tränen in den Augen, als er unsere Gruppe von 13 Trachtenträgern begrüßte. Unsere Überraschung war gelungen! Beim anschließenden Beisammensein konnten wir mit vielen Gästen wie Arnold Tölg, Vorsitzender des BdV-Landesverbands Baden-Württemberg und BdV-Landesgeschäftsführer Hartmut Liebscher, interessante Gespräche über die Siebenbürger Sachsen, unsere Trachten, die Integration und die Aktivitäten unserer Kreisgruppe führen.Durch sein großartiges Engagement hat Joachim Wendt vielen Menschen geholfen und ist ein Brückenbauer mit Herz für viele Aussiedler auch aus Südosteuropa. Wir gratulieren ihm für diese Auszeichnung und wünschen ihm und seiner Frau Imma noch viele gesunde Jahre. Der Vorstand

Schlagwörter: Ulm, Auszeichnung

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.