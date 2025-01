Peter Wagner erhält Isar-Loisach-Medaille

Am Freitag, dem 13. Dezember 2024, wurde im festlich erleuchteten Barocksaal des Klosters Benediktbeuern die 24. Verleihung der Isar-Loisach-Medaille gefeiert. Der Saal, ein architektonisches Meisterwerk, bot mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre den perfekten Rahmen, um Persönlichkeiten zu ehren, deren ehrenamtlicher Einsatz das gesellschaftliche Leben im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen bereichert.

Peter Wagner erhält höchste Auszeichnung des Landkreises im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern. Foto: Roland Widmann

Mit Peter Wagner wurde an diesem Abend ein Landsmann und engagiertes Mitglied der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen ausgezeichnet. Die Isar-Loisach-Medaille ist die höchste Auszeichnung des Landkreises und wird nur an Personen verliehen, die sich in außergewöhnlicher Weise für das Gemeinwohl einsetzen.In seiner Rede würdigte der stellvertretende Landrat Thomas Holz, der den erkrankten Josef Niedermaier vertrat, die besonderen Leistungen der Geehrten, bevor Pfarrer Florian Gruber, Dekan des Evangelisch-Lutherischen Pfarramts Isar-Loisachtal, in einem inspirierenden Festvortrag die Bedeutung des Ehrenamts für den gesellschaftlichen Zusammenhalt betonte. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von dem Ensemble „Freispiel“, das mit eingängigen Melodien, rhythmischer Virtuosität und sprühendem Spielwitz für eine besondere Atmosphäre sorgte.Vorschläge für die Isar-Loisach-Medaille werden von Bürgermeistern, Kreistagsmitgliedern sowie Vorsitzenden von Verbänden eingebracht. Mit ihrem Vorschlag hat unsere Kreisgruppenvorsitzende Ursula Meyndt eine hervorragende Wahl getroffen und die Verdienste von Peter Wagner ins rechte Licht gerückt. Er ist ein würdiger Preisträger, dessen Arbeit eine Brücke zwischen Tradition und moderner Integration schlägt.Peter Wagner, seit seinem zehnten Lebensjahr in unserer Kreisgruppe aktiv, hat mit seinem unermüdlichen Engagement das kulturelle Leben weit über die Grenzen des Landkreises hinaus geprägt. Seine ehrenamtliche Laufbahn begann in der Kindertanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Geretsried, führte ihn über die Aufgaben des Jugendreferenten bis hin zum Landesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend Deutschland in Bayern. Seit vielen Jahren organisiert er das Kronenfest in Geretsried, das weit über den Landkreis hinaus Besucher anzieht und die siebenbürgische Tradition lebendig hält.Als Urzelzunftmeister ist Peter Wagner eine tragende Säule auch des traditionellen Urzel-Krautessens. Seine Expertise und die Bereitstellung seiner Firmeneinrichtungen für die Herstellung der Krautknödel sind unverzichtbar. Für seine Verdienste wurde er bereits 2022 mit dem Kulturpreis des Bundes der Vertriebenen (BdV) Landesverband Bayern gewürdigt. Darüber hinaus gründete er 2015 die 15-köpfige Blaskapelle „Isartaler Adjuvanten“, die regelmäßig bei Veranstaltungen in Geretsried und darüber hinaus das kulturelle Leben bereichert.Mit seinem ehrenamtlichen Einsatz stärkt Peter Wagner nicht nur die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, sondern die gesamte Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Seine guten Werte, die ihm durch seine siebenbürgische Erziehung von seinen Eltern Wiltrud und Hori Wagner mit auf den Weg gegeben wurden, und der Zusammenhalt seiner Familie, die ihm den Rücken stärkt, sind die Basis seines beeindruckenden Engagements und vielfältigen Wirkens.In seiner Dankesrede nach der Verleihung der Isar-Loisach-Medaille betonte Peter Wagner, wie wichtig die Unterstützung durch seine Ehefrau Kerstin und seine drei Kinder Maria, Moritz und Felix sowie durch gute Freunde und zahlreiche Helfer sei. Viele von ihnen begleiteten ihn an diesem Abend und teilten den besonderen Moment im Barocksaal.Mit der Isar-Loisach-Medaille wird Peter Wagner für sein beispielhaftes, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement geehrt. Die Siebenbürger Sachsen, insbesondere die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, sind stolz auf ihn und danken ihm von Herzen. Peter Wagner zeigt, wie wichtig und bereichernd Ehrenamt für eine Gemeinschaft sein kann.Die feierliche Verleihung der Isar-Loisach-Medaille im ehrwürdigen Barocksaal des Klosters Benediktbeuern wird allen Anwesenden in unvergesslicher Erinnerung bleiben und das Bewusstsein für die Bedeutung des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft weiter stärken.

Roland Widmann