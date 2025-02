24. Februar 2025

Chamisso-Preis an Dana von Suffrin

Die Schriftstellerin Dana von Suffrin erhält am 16. Mai in Dresden den Chamisso-Preis. In der Ankündigung heißt es:

Dana von Suffrin. Foto: © Tara Wolf „Dana von Suffrin widmet ihre schriftstellerische Arbeit der Geschichte der Juden und des Antisemitismus in Mitteleuropa. Mit ihren Familienromanen



Der Chamisso-Preis Dresden wurde 2017 neu gestiftet und wird vom gemeinnützigen Verein Bildung und Gesellschaft e.V. Dresden gemeinsam mit der Sächsischen Akademie der Künste verliehen. Er ist mit 5 000 Euro dotiert und seit 2023 mit der Chamisso-Poetikdozentur verbunden.

