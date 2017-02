Faschingsball der Nachbarschaft Lohhof war ein tolles Narrenhaus

Es hat sich gezeigt: Kostümbälle sind absolut „in“, erst recht, wenn Preise für die schönste und phantasievollste Maskerade winken. Die bunten Narren kamen in Scharen zum Faschingsball der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V., quer durch die Generationen, und ließen ihrer Tanzlaune freien Lauf. Auch die Tanzlustigen in Zivil hielten wacker mit. Bis 3 Uhr früh war das ein richtig volles, tolles Narrenhaus! Danke, dass Ihr alle dabei gewesen seid!

Vampire unter sich beim Faschingsball der Nachbarschaft Lohhof. Foto: Sybille Müller

Die Jury hatte die Qual der Wahl bei all der gebotenen Phantasie. Nichts von den altbekannten 08/15-Verkleidungen war zu sehen, dabei steckten nicht nur Teenager oder die folgende Generation in den Kostümen, auch Omas und Opas zeigten Mut und Humor. Applaus, Applaus! Zu den stimmungsvollen, rhythmischen und auch fetzigen Klängen der gut gelaunten „Highlife Band“ bewegten sich auf der stets vollen Tanzfläche z. B. Rotkäppchen mit dem Wolf, Badeschwämme (!), Eiskönigin, aus dem Ei geschlüpfte muntere Küken, Schokobonbons zum Anbeißen, jede Menge Vampire und Zombies, die einen das Fürchten lehrten.Die Kinder, zahlreich und quirlig, standen den Erwachsenen in nichts nach. Figuren aus Kindersendungen, Blockbusters und Märchen, sie alle hüpften ausgelassen kreuz und quer durch den Saal. Auch für sie gab es Prämierungen, aber kein Kind ging ohne seinen (Trost-) Preis nach Hause. Selbstverständlich wurde dafür gesorgt, dass sie zur „Kinderpolizeistunde“ den Trubel verließen. Vorher gab es allerdings noch den großen Auftritt der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Nachbarschaft. Gemeinsam hatten Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen mit vielen Mamas und einem Papa einen Formationstanz einstudiert und damit tollen Applaus und eine erfolgreiche Forderung nach Zugabe eingeheimst.Der UFC mit Prinzenpaar und Garde erwies den Ballgästen die Ehre! Mit feierlichem Zeremoniell verlieh das Paar Orden an verdiente Mitglieder der Nachbarschaft. Prinzenwalzer und die später dargebotene Show waren große Höhepunkte dieses Abends.Nun ist dieses tolle Faschingsereignis leider vorüber, aber kein Grund zum Weinen: Die Nachbarschaft veranstaltet am 18. November 2017 ihren Kathreinenball und feiert gleichzeitig ein Jubiläum. Und am 20. Januar 2018 steht schon der nächste Faschingsball auf dem Programm. Beide Bälle bitte schon mal vormerken! Also bis dann!

Erika Mühlbacher