Bunte Vielfalt beim Bielsteiner Ostereierfärben

Zur Vorbereitung auf Ostern wurden am 6. April im evangelischen Gemeindehaus Wiehl-Oberbantenberg mit ca. 25 Kindern Osternester hergestellt und Ostereier gefärbt.

Die kleinen Osterkünstlerinnen und -künstler aus Wiehl-Bielstein. Foto: Birgit Kessmann

Die Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren waren an diesem Nachmittag dem Aufruf der Kindertanzgruppenleiterinnen Hedda Schuller und Birgit Kessmann gefolgt und reihten sich mit ihren Eltern an einer großen Tafel zum Eierfärben auf. Gläser und Farbtöpfe mit diversen Farbmischungen standen parat. Für jeden war etwas zum Gestalten dabei. Die Kinder konnten den Nachschub gekochter Eier für weitere Färbeideen kaum erwarten. Ließ sich ein heißes Ei nicht gleich anfassen, gab es die helfenden Hände der Eltern. Die Vorfreude auf das Osterfest und bei den kleineren Kindern auf den Osterhasen war deutlich spürbar.Zum Schluss durfte jedes Kind seine bunte Vielfalt an Ostereiern präsentieren und mit einem schokoladigen Ostergruß mit nach Hause nehmen. Das Angebot erfreute sich großer Beliebtheit und wird garantiert auch in den nächsten Jahren stattfinden.

Astrid Krauss