Siebenbürger Sachsen beim Stadtfest in Rastatt

Alle zwei Jahre finden in Rastatt die abwechslungsreichen und unterhaltsamen internationalen Festtage statt. Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, war Feiern angesagt mit Live-Musik, leckerem Essen, erfrischenden Getränken, Sport- und Tanzvorführungen, Kinderprogramm. Über 30 Vereine beteiligten sich mit viel Kreativität am Fest und „zeigten Rastatt von seiner besten Seite: freundlich, fröhlich und weltoffen“, wie der Oberbürgermeister es formulierte. Gäste aus den Partnerstädten waren angereist: aus England, Frankreich, Italien, den USA, Tschechien und auch eine Musikformation aus Rumänien.

Baumstriezel und Blasmusik beim Internationalen Stadtfest in Rastatt. Fotos: Ingrid Schuller

Die Kreisgruppe Rastatt des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. durfte zum dritten Mal in Folge das internationale Stadtfest mitgestalten und auch diesmal den leckeren und bei Groß und Klein beliebten Baumstriezel anbieten. Auch unsere „Karpatenländer Musikanten“ waren wieder dabei. Organisator und Hauptakteur war wieder Paul Schuller. Im Vorfeld hatte er unsere Kreisgruppe angemeldet und den Kontakt zu den verantwortlichen Behörden gepflegt. In einer Besprechung mit Vorstandsmitgliedern und Helfern erfolgte die genaue Planung.Am Freitagvormittag wurde am zugewiesenen Standort das neue Zelt aufgestellt und Geräte und sanitäre Einrichtungen aufgebaut. Am Nachmittag hatten alle Vereine ihre Vorbereitungen abgeschlossen und die gesamte Innenstadt verwandelte sich in eine Festmeile. Für die herbeiströmenden Besucher begann eine kulinarische und kulturelle Weltreise und sie konnten nach Lust und Laune flanieren, verweilen und genießen. Der Abend war ein bisschen verregnet, aber der Festsamstag und -sonntag konnten bei bestem Wetter begangen werden. Unser Baumstriezel kam auch diesmal gut an. Es wurde in zwei Schichten gearbeitet mit jeweils etwa zehn freiwilligen Helferinnen und Helfern: Teig herstellen, kneten, walken, schneiden, rollen, formen, buttern, zuckern, backen, gehobelte Mandeln oder geraspelte Kokosnüsse auftragen – all diese Arbeitsgänge waren dank Paul Schullers Spezialgeräten weitgehend automatisiert und wurden von vielen Besuchern neugierig betrachtet.Großen Anklang fand die Darbietung unserer „Karpatenländer Musikanten“ am Sonntag auf der Bühne am Rathaus, wo Paul Schuller ebenfalls mitwirkte. Viel Beifall ernteten nicht nur die Instrumentalstücke, sondern auch die Gesangseinlagen der Brüder Ernst und Michael: Die wohlklingenden Melodien waren eine willkommene Abwechslung zu Gitarrensound, Jazztanz, Trommelgruppe usw. Am Sonntagabend vor Mitternacht wurden Zelte und Geräte abgebaut und die Innenstadt für den „Normalbetrieb“ wieder freigegeben.Seitens des Vorstandes geht ein herzliches Dankeschön an Paul Schuller und die 22 Helferinnen und Helfer, die unsere Teilnahme an diesem Fest ermöglicht haben, verbunden mit der Hoffnung, dass wir in zwei Jahren wieder dabei sein werden.

J. Krestel