Nachbarschaft Lohhof veranstaltet Sommerfest mit Jubiläumsfeier

Am 1. Juli feierte die Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof e.V. ein Sommerfest der besonderen Art. Die Tanzgruppen hatten runden Geburtstag: Kaum zu glauben, die Kindertanzgruppe ist bereits zehn Jahre alt, während die „große“ Tanzgruppe vor 30 Jahren erstmals auftrat – in anderer Besetzung natürlich. Diese beiden runden Geburtstage prägten das ganze Fest.

Sommerfest in Lohhof: Die beiden Geburtstagsgruppen, die Kinder- und die „große“ Tanzgruppe. Links neben Ralf Potsch, dem 1. Vorsitzenden der Nachbarschaft, ist auch der 1. Bürgermeister Unterschleißheims, Christoph Böck, zu sehen. Foto: Tina Dannöhl

Pfarrerin Hermann führte den festlichen Trachtenzug zur Festandacht in die evangelische Genezarethkirche. Die Andacht war auf das Fest ausgerichtet, wobei nicht vergessen wurde, dass wir uns mitten im Lutherjahr befinden. Und wie bei siebenbürgischen Festlichkeiten üblich, beendete das Lied „Siebenbürgen, Land des Segens“ den besinnlichen Teil dieses Tages. Auf dem Kirchplatz warteten bereits viele Zuschauer auf die Tanzdarbietungen der Jubilare sowie die der Gastgruppe „Jugendtanzgruppe München“. Das Warten hat sich gelohnt, die Darbietungen waren vielfältig, die Gruß- und Gratulationsworte, angeführt vom 1. Bürgermeister Christoph Böck, lobend und launig. Eine Abordnung der Stadtkapelle sorgte klingend für einen fröhlichen Abschluss des offiziellen Teils.Petrus hatte rechtzeitig begonnen, den Regen abzudrehen. Die Ehrengäste, neben Christoph Böck auch der 2. Bürgermeister Stefan Krimmer sowie Stadträte aller Parteien, folgten allen Nachbarinnen und Nachbarn und dem Grillduft in den Pfarrgarten. Dort sorgten Pavillons für evtl. Regenschutz und Schatten, kühle Getränke und allerlei vom Grill fürs leibliche Wohl und nicht zuletzt Christian Riech als Alleinunterhalter für gute Stimmung.Unterbrochen wurde die Feierlaune am Nachmittag durch den formalen Akt solcher Jubiläen, die Ehrungen. Dabei zeigte sich: 30 Jahre dabei sind nur noch Petra Potsch, heute auch Leiterin der Kindertanzgruppe – sie erhielt deshalb gleich zwei Urkunden – und der Musikus Christian Riech, der heute beide Gruppen musikalisch begleitet. Eine Überraschung zauberte Ralf Potsch als Geburtstagsgeschenk aus dem Hut: Als es dunkel genug war, zeigte Michael Bauer seine faszinierende „Feuerkunst“. Inzwischen war es kühl geworden. Die Unentwegten feierten im Saal weiter und freuten sich schon auf den halbrunden Geburtstag in fünf Jahren.

Erika Mühlbacher