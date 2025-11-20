



20. November 2025

Filmsoirée „Schon lange kein Frühling mehr“ in München

Am Freitag, 21. November, um 18.30 Uhr präsentiert die Filmemacherin Alexandra Bidian ihr dokumentarisches Langfilmdebut „Schon lange kein Frühling mehr“ (2025) im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Das sehr persönliche Roadmovie führt von Wiesbaden nach Rumänien, auf einem Weg, der viel Verborgenes birgt und sich auf den im Dunkeln verborgenen Spuren des verstorbenen Vaters bewegt. Alte Briefe, politische Verstrickungen, der Geheimdienst – in „Schon lange kein Frühling mehr“ kommen Dinge zur Sprache, die ohne eine Reise im Dunkel geblieben wären und die zeigen, wie sehr Gegenwart und Vergangenheit, die eigene Geschichte und das Leben des Vaters miteinander verwoben sind.



Der Abend wird von Brigitte Drodtloff, Filmemacherin und Vorsitzende des GeFoRum (Gesellschaft zur Förderung der Rumänischen Kultur und Tradition e.V.), moderiert. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des IKGS mit dem GeFoRum und dem Haus des Deutschen Ostens.

