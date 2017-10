23. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

20-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen gefeiert

Am 16. September um 14.00 Uhr eröffnete Willi Weber, Vorsitzender unserer Kreisgruppe, in festlichem Rahmen die Feier zum 20-jährigen Jubiläum. Es sind 20 Jahre vergangen, seit die Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen am 26. Juli 1997 gegründet wurde. Anfangs schlossen sich Einzelne der Kreisgruppe Ansbach an. Die Entfernung erschwerte jedoch einen regen Kontakt und dauerhafte Zusammenarbeit. So kam der Gedanke auf, eine eigene Gruppe des Landkreises Weißenburg – Gunzenhausen zu gründen. Das Vorhaben wurde bald in die Tat umgesetzt und Herbert Weber zum Vorsitzenden gewählt. Es begann eine rege Tätigkeit mit vielen erlebnisreichen Unternehmungen. Leider verstarb Herbert Weber viel zu früh. Unter neuem Vorsitz wurde das Wirken der Kreisgruppe bis heute fortgesetzt.

Nun hatte der Vorstand zur Jubiläumsfeier in die Stadthalle Treuchtlingen eingeladen. Willi Weber begrüßte alle Anwesenden herzlich und stellte die Ehrengäste namentlich vor. Sie ließen es sich nicht nehmen, ans Rednerpult zu treten und zum Jubiläum zu gratulieren. So ergriffen das Wort Peter Krauß, Stellvertreter des Landrats, Werner Baum, Bürgermeister von Treuchtlingen, Manuel Westphal, Mitglied des Bayerischen Landtags, Artur Auernhammer, Mitglied des Deutschen Bundestages, Roswitha Kepp, Stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Landesgruppe Bayern, sowie Georg Schuster, Vorsitzender der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen. In den ­Ansprachen wurde wiederholt die gelungene Integration der Siebenbürger Sachsen hervorgehoben und ihr Bemühen, das Brauchtum weiter zu leben und zu pflegen. Mit kleinen Präsenten wünschten die Redner viel Erfolg im Weiterbestehen unserer Kreisgruppe. Anschließend hielt Pfarrer Werner Konnerth eine Andacht, die vom „Siebenbürger Echo“ aus Ingolstadt unter der Leitung von Hans Tontsch mitgestaltet wurde. Die Volkstanzgruppe Ingolstadt und die Tanzgruppe der Kreisgruppe Weißenburg – Gunzenhausen nach ihrem Auftritt beim Kreisgruppenjubiläum. Foto: Helga Chitea



In der nun folgenden Pause verabschiedeten sich die Bläser aus Ingolstadt und die Band baute ihre Instrumente auf um zum Ball aufzuspielen. Mit ihrer Musik ließ sie den Stimmungspegel steigen und lockte Junge und Junggebliebene auf die Tanzfläche. Bis in die frühen Morgenstunden wurde fröhlich gefeiert.



Dass unser Jubiläumsfest so reibungslos ablief, verdanken wir den Organisatoren und fleißigen HelferInnen, die die Feier gründlich vorbereitet hatten. Nicht zuletzt sorgte Katharina Hermann als Moderatorin dafür, dass alles in geordneten Bahnen ablief. An alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, möchte ich im Namen der Gästeschar ein herzliches „Dankeschön" richten. Roswitha Depner

