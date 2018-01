„Alle Jahre wieder": Adventsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg

In vorweihnachtlicher Stimmung fanden sich am 9. Dezember 2017 viele Landsleute zu der traditionellen Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg in der weihnachtlich geschmückten Maintalhalle in Mainaschaff ein. Die Stimmen der Gäste erfüllten den Raum, sanfter Kerzenschein verströmte Wärme, vermischt mit dem frischen Geruch von Kuchen und Plätzchen. Aufgeregte Kinder warteten auf ihren Einzug bzw. Auftritt auf der großen Bühne.

Weihnachtsfeier in Mainaschaff: die Kinder mit Anna Krech und ihrem Helferteam am Ende der Vorstellung. Foto: Werner Franz

Und dann war es so weit – Michael Reisenauer, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe, begrüßte alle Anwesenden von nah und fern aufs Herzlichste und beim gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ hielten nun auch die Hauptakteure der Weihnachtsfeier, die Kinder unter der Leitung von Anna Krech, unterstützt von Ann Christin Fleps, Kimberly und Jennifer Gottschling und Nina Juchum, Einzug auf die Bühne und sangen gemeinsam „Alle Jahre wieder“. Zu Gehör kamen viele wunderschöne Weihnachtsgedichte, Instrumentalbeiträge, Weihnachtslieder und sogar Tänze, begleitet am Keyboard von Phillip Zank. Bewundernswert, mit wie viel Begeisterung und schauspielerischem Talent die Kinder die Botschaft von der Geburt Jesu lebendig werden ließen. Ein liebevoll gefertigtes Bühnenbild und bunte, abwechslungsreiche Kostüme zeigten, dass viele hilfreiche Hände am Gelingen der Darbietungen mitgewirkt hatten.Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O du fröhliche“ endete die besinnliche Vorstellung. An dieser Stelle herzlichen Dank an Gerhard Stefani-Figuli für die musikalische Begleitung an der Orgel. Natürlich wurde kräftig applaudiert, als Anna Krech alle Kinder namentlich vorstellte und sie jeweils einen Kinogutschein erhielten.Der anschließende Besuch des Nikolaus‘ stellte für die Kinder den Höhepunkt des Nachmittages dar. Leuchtende Kinderaugen blickten ihn erwartungsvoll an. Er animierte die Kinder, weitere Gedichte aufzusagen, und überreichte ihnen liebevoll zubereitete Päckchen. Nicht nur die Kinder hatten Spaß an ihren Geschenken, sondern auch die Erwachsenen, denn bei der Tombola zogen viele ein Gewinnerlos.Bei Kaffee, siebenbürgischem Kleingebäck, Kuchen und Torten unterhielt man sich in gemütlicher Runde. Der besinnliche Nachmittag, die Stunden der Begegnung und des Gespräches gingen viel zu schnell zu Ende. Glückliche und strahlende Kinder, zufriedene und dankbare Eltern und Großeltern, beseelt vom siebenbürgischen Zusammenhörigkeitsgefühl, traten gegen Abend den Heimweg an.Unser Dank gilt den Gästen für ihr Kommen, unseren kleinen Akteuren für die tollen Darbietungen, ihren Eltern und Großeltern, welche die Zeit gefunden haben, die Kinder bzw. Enkelkinder zu den Proben zu begleiten, den Kuchen- und Tombolaspendern sowie allen Helfern im Saal, in der Küche und im Hintergrund.Der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg wünscht allen Mitgliedern und Freunden für das neue Jahr Zufriedenheit und beste Gesundheit.

Hanni Franz

[url=/medien/fotos/2017/weihnachtsfeier-aschaffenburg/]Bildergalerie auf www.siebenbuerger.de: Vorweihnachtsfeier der Kreisgruppe Aschaffenburg[/url]