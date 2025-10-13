



13. Oktober 2025

Kreisgruppe Aschaffenburg feiert 45-jähriges Jubiläum

45-jähriges Jubiläum Liebe Freunde und Mitglieder, wir laden euch herzlich ein, mit uns das Jubiläum 45 Jahre Kreisgruppe Aschaffenburg am Samstag, dem 25. Oktober, ab 14.00 Uhr in der Maintalhalle, Jahnstraße 50, in Mainaschaff zu feiern. Geboten wird ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Grußworten, Beiträgen von Kapelle, Chor und Tanzgruppen sowie eine Chronik der Kreisgruppe; anschließend Tanzunterhaltung mit „MELODY & Freunde“.

Wir bitten um Anmeldung mit Angabe der Personenzahl für das Kulturprogramm am Nachmittag bis zum 30. September bei Horst Wädt, E-Mail: ho-waedt[ät]t-online.de; Telefon: (01 51) 62 46 97 38, oder Ines Fucker, E-Mail: ines. fucker[ät]mail.de, Telefon: (0151) 56 94 74 26. Wir freuen uns, zahlreiche Gäste bei diesem Jubiläum begrüßen zu dürfen, die mit uns 45 Jahre siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft und Kultur feiern. Euer Kommen, gern auch in Tracht, ist herzlich willkommen. Der Vorstand

Schlagwörter: Aschaffenburg, Jubiläum

