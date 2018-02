Gelungener Faschingsball in Reutlingen

Fast ein ganzes Jahr haben wir darauf gewartet! Nachdem die Franz-Schneider-Band im letzten Jahr mit uns in den Mai tanzte, spielte sie am 27. Januar beim Faschingsball in der Wittum-Halle in Reutlingen und sorgte bei uns schon zum dritten Mal mit ihrer Live-Musik für gute Stimmung und einen tollen, unvergesslichen Abend!

Faschingsball der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen. Fotos: Luise Wagner, Collage: Yasmin Mai-Schoger

Höhepunkt des Abends war die Prämierung der wieder einmal sehr kreativen, ideenreichen Faschingskostüme; von zauberhaften Waldgeistern, feschen Zigeunern bis zum (glücklicherweise sehr sympathischen) Sensenmann nebst adretter Frau war alles vertreten! Da fiel die Wahl des schönsten Kostümes nicht leicht. Bei einem Aufmarsch präsentierten sich die Faschingsbegeisterten der Jury. Es gewann eine aufwändig kostümierte Dame im Rokoko-Stil, bei der vom zauberhaften Kleid bis zum Goldpuder auf dem Dekolleté einfach alles gestimmt hat. Natürlich ging niemand wirklich leer aus, alle Kostümträger wurden mit einem nicht enden wollenden Applaus bedacht. Ein Extra-Preis ging an eine Horde von „Halbnackten“, die einfach umwerfend aussahen und auch das ein oder andere Jurymitglied aus der Fassung brachten. Bei den Kindern stach ein Hochzeitspaar in „Miniaturausgabe“ im weißen Hochzeitskleid mit Brautstrauß und Hochzeitsanzug besonders heraus: so was von herzig! Mit einem Hochzeitswalzer tanzten sie sich in die Herzen der anwesenden Gäste.Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Tanzgruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Rosa Schulz: Immerhin 14 Tänzer begeisterten die Zuschauer. Bis in die späte Nacht hinein wurde gefeiert und getanzt! Fast vierhundert Gäste von nah und fern waren der Einladung des Kreisverbandes gefolgt: Freunde aus der Kreisgruppe Nürtingen, aus Metzingen und Tübingen gute Bekannte aus Esslingen und unsere treuen Freunde aus dem Banat waren zahlreich erschienen. Ein paar neue Gesichter waren auch zu sehen – schön, dass ihr alle mit uns gefeiert habt! Wir danken der Franz-Schneider-Band und den fleißigen Helfern, die unermüdlich an der Kasse saßen, aufbauten und bestuhlten, Tänze einstudierten oder einfach bis zum Schluss blieben, weil halt einer am Ende das Licht ausmachen muss! Ein paar der ausgefallenen Kostüme und einen zumindest kleinen Einblick in den wirklich gelungenen Abend und das närrische Treiben gibt es wie immer auf unserer Facebook-Seite. Veranstaltung verpasst? Kein Problem! Nächstes Jahr kommt die Franz-Schneider-Band wieder zu uns ... und wir sind auch wieder da! Wir freuen uns auf euch!

Yasmin Mai-Schoger