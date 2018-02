Kreisgruppe Lörrach: Dieter Hann wurde 80

Es geschieht selten, dass bundesdeutsche überregionale Medien an Stichtagen die runden Geburtstage siebenbürgischer Kreisgruppenvorsitzender würdigen. Bei Dieter Hann war das anders. Sowohl die Badische Zeitung in Freiburg als auch die Oberbadische Zeitung in Lörrach brachten am 24. Januar 2018, seinem 80. Geburtstag, Artikel über das Leben und das Wirken von Dieter Hann, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Lörrach unseres Verbandes.

Dieter Hann. Foto: Thomas Hann, www.thomashann.de

Ebenso ist es sehr selten, dass eine Kreisgruppe 41 Jahre lang von demselben Mann geleitet wird. Dieter Hann ist seit 1977 Vorsitzender der Kreisgruppe Lörrach und leitet diese sehr erfolgreich. Er ist damit der dienstälteste Vorsitzende einer Kreisgruppe in Baden-Württemberg und wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik, eine Tatsache, die wir ausdrücklich hervorheben.Die Siebenbürgische Zeitung, die Vorstände der Landesgruppe Baden-Württemberg und der Kreisgruppe Lörrach schließen sich den Gratulationen der beiden erwähnten Zeitungen an und wünschen Dieter Hann für die Zukunft alles Gute, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.Geboren wurde Dieter Hann am 24. Januar 1938 in Schäßburg als viertes von sechs Kindern von Karl und Susanne Hann. Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker arbeitet er in der Schäßburger „Nicovala und in der Brenndorfer Zuckerfabrik. 1961 heiratet er die Heldsdorferin Maria Roth. Dem Ehepaar wurden vier Kinder geschenkt. 1973 wanderte die Familie in die Bundesrepublik aus, ließ sich in Steinen-Hägelberg nahe Lörrach in Südbaden nieder, wo es früh ein eigenes Haus erwarb. Dieter Hann arbeitete als Monteur, Werkstattleiter, Hausmeister und Ausbilder in verschiedenen Firmen, 2003 ging er in den Ruhestand.Die Einstellung Dieters zur sächsischen Gemeinschaft ist überaus lobenswert und positiv. Er sieht sich für ihr Wohlergehen, sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe, verantwortlich und bezeichnet sich selbst als „Diener der Landsmannschaft“. Von seinen vielfältigen Leistungen für Siebenbürger seien erwähnt: Gründung der Lörracher Trachtengruppe, die dem badischen Bund „Heimat und Volksleben“ beitrat, Organisation von Hilfssendungen nach Siebenbürgen, aktive Kulturpflege z.B. durch Abhaltung des Kronenfestes zusammen mit badischen Vereinen und Gästen, Spenden an notleidende Landsleute und an die Kultureinrichtungen auf Schloss Horneck in Gundelsheim, Organisation von Ausstellungen und Lesungen u.v.a. Zum Gelingen der vielen Aktivitäten trugen vieler Mitglieder der Kreisgruppe durch ihr engagiertes Mitwirken bei. Die Arbeit von Dieter Hann ist stets darauf ausgerichtet, die Integration unserer Landsleute zu fördern, die siebenbürgische Kultur zu pflegen und bekannt zu machen.In das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der neuen Heimat brachte er sich ebenfalls ein. Er war von 1985 bis 2006 Mitglied im Vorstand des örtlichen Gesangvereins in Hägelberg, davon von 1993 bis 2006 als erster Vorsitzender. 2007 hatte er die Initiative zur Schaffung einer Heizzentrale auf der Basis von regenerativer Energie für die Nahwärmeversorgung in Hägelberg. Diese Zentrale wurde gebaut und funktioniert inzwischen einwandfrei. Dieter Hann wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Silbernen und Goldenen Ehrenwappen der Landsmannschaft und 2011 mit der Landesehrennadel, verliehen von Ministerpräsident Stefan Mappus.Gefragt, was er sich für sein weiteres Leben besonders wünscht, antwortete Dieter Hann wie folgt: Gesundheit für die ganze Familie sowie einen Nachfolger als Kreisgruppenvorsitzender. Die beiden Wünsche mögen in Erfüllung gehen.

Alfred Mrass