Informative Selbstversorgerfahrt durch den Landkreis Haßberge

Eine stolze Gruppe von rund 25 Leuten aus unserer Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim erkundete kürzlich den Landkreis Haßberge in mehreren Etappen. Es wurden Fahrgemeinschaften gebildet und bei der Maintal Konfitüren GmbH in Haßfurt gestartet.

Mitglieder der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim besuchten u.a. die Fabrik Maintal Konfitüren in Haßfurt. Foto: Annemarie Weber

Nach einem „Herzliches Willkommen der Siebenbürger Sachsen“ auf einem Plakat im Eingang der Fabrik und einem freundlichen Empfang wurden wir in den Schulungsraum geführt. In einem Vortrag erfuhren wir vieles über die Geschichte des 1886 gegründeten mittelständischen Familienunternehmens. Heute verarbeitet die Firma 1900 t Früchte in 600 verschiedene Produkte. Die bekannteste Konfitüre und Marktführer des Unternehmens ist das Maintal Hagebutten Hiffenmark. Wir erfuhren den Unterschied zwischen Konfitüren, Gelees, Fruchtaufstrichen und Marmeladen. Einige Produkte wurden vorgestellt, die wir dann nach Aussehen, Geruch, Konsistenz und Geschmack beurteilen durften. Für uns alle neu war, dass einige Tonnen Hagebutten aus Rumänien jährlich tiefgekühlt geliefert werden. In der fabrikeigenen Verkaufsstelle konnten wir uns mit interessanten Saisonkreationen und klassischen Konfitüren eindecken, aber nicht ohne diese vorher probiert zu haben. Hanni Schuster hatte extra hierfür selbst gebackenes Brot mitgebracht. Dabei tauschten wir eigene Erfahrungen mit selbst hergestellter Konfitüre aus.Dann fuhren wir etwa 25 km weiter in die Mühle Wunderlich nach Sulzbach bei Hofheim. Die so genannte Fahresmühle ist ein Familienunternehmen, das in vierter Generation weitergeführt wird. In der Mühle werden verschiedene Getreidearten wie Weizen, Dinkel, Roggen u.a. verarbeitet. Wir durften die Verarbeitung des Getreides von der Annahme bis zum Endprodukt verfolgen. Herr Wunderlich erklärte uns einzelne Mahlwerke, Siebe und Absaugpumpen und verdeutlichte die unterschiedlichen Korngrößen bis hin zum Mehl im Verlauf des Mahlprozesses. Im eigenen Laden werden verschiedene Mehlsorten, Flocken, Nudeln, Brotgewürze u.a. verkauft. Die Kaffeepause in der wärmenden Sonne mit frischem Kuchen von einer Bäckerei aus der Nachbarschaft war nach diesem zweiten Rundgang höchst willkommen.Über Üschersdorf, Birkach, Burpreppach, Hohnhausen ging es weiter in Richtung Königsberg. In Üschersdorf wurden noch einige Flaschen Frischmilch aus dem Automaten der Familie Schäfer gezapft, bevor die Fahrt weiterging. Die Strecke bietet für Wanderer zu jeder Jahreszeit ein abwechslungsreiches Gebiet. Die Wälder sind reich an Rotwild und einige Wildschweinrotten haben ihre eigenen schattigen Kuhlen. In den Uferböschungen der träge dahinfließenden Baunach sind immer wieder Reiher und Störche zu beobachten, um nur einen kleinen Teil dieser herrlich bunten Umgebung zu benennen. In Königsberg machten wir einen Sparziergang durch die Obstanlage bis hin zum Queckbrünnlein mit Kneippanlage. Auf der Terrasse der Burganlage genossen wir bei einem leckeren Abendessen den Blick über Königsberg und die umliegenden Gemeinden, begleitet von einem traumhaften Sonnenuntergang. So verabschiedeten wir uns von einem abwechslungsreichen Tag mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen, an dem auch Geselligkeit und Unterhaltung ihren Raum fanden.

Annemarie Weber