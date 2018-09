Kreisverband Nürnberg: Nachbarschaft Roßtal mit Freunden im Berchtesgadenener Land

Der lang ersehnte Ausflug an den Chiemsee, ins Berchtesgadener Land und an den Königssee fand am 28. Juli statt. Die Teilnehmer stiegen in Roßtal, Großweismansdorf und Röthenbach bei Nürnberg in den klimatisierten Bus ein. Kathi Faff begrüßte alle herzlich, auch den Stammfahrer Georg Kauntz.

Impressionen vom Ausflug ins Berchtesgadener Land. Fotocollage: Hans Wagner

estärkt von einer deftigen Brotzeit von der Metzgerei Mooser und dem frischen, selbst gebackenen Brot von Kathi, konnten wir uns in das „heiße“ Abenteuer stürzen. Die Schifffahrt nach Herrenchiemsee war erfrischend bei diesen hochsommerlichen Temperaturen. Durch die Parkanlage schlenderte man vom Schiffsanleger gemütlich den Pfad zum Schloss empor. Nach der Schlossbesichtigung ging es weiter mit dem Schiff zur Fraueninsel, wo eine Inselführung für die Gruppe begann, die jedoch wegen eines Gewitters frühzeitig abgebrochen werden musste. Nach einer Erfrischung begaben wir uns zurück nach Prien, wo wir unseren Bus bestiegen zur Weiterfahrt nach Ainring, zum Gasthof Rupertihof, wo uns der Juniorchef in Empfang nahm. Nach einer lustigen Begrüßung durch Hansi Berger und dem Bezug der Zimmer freuten wir uns auf eine Abkühlung, bald schon sollten wir uns im Restaurant zum Abendessen treffen. Der Abend verlief lustig und musikreich, denn dieser Gasthof wird von den singenden Wirtsleuten Eva-Maria und Thomas Berger betrieben, an diesem Abend von Juniorchef Hansi vertreten, der uns tüchtig mit seiner Steierischen einheizte. Die Müdigkeit war im Nu verflogen und man tanzte und schunkelte fleißig mit.Dass wir in Berchtesgaden noch Siebenbürger Sachsen treffen konnten, freute uns besonders. Dank ihrer Vermittlung hatten wir tags darauf eine kompetente Reiseleitung, mit Ruth Güll-Barrett ging es zum Kehlsteinhaus, das auf dem Obersalzberg errichtet und einst ein Repräsentationsgebäude der Nationalsozialisten war. Heute ist dort ein Bergrestaurant mit herrlichem Panoramablick. Auch ein Dokumentationszentrum wird zurzeit neu errichtet, da das bisherige dem Ansturm der Besucher nicht mehr gerecht wurde. Interessant war der Aufstieg, den wir mit den Spezialbussen und später mit dem Aufzug, der direkt in die Räumlichkeiten des Hauses führt, erreichten. Ein Fotostopp am Gipfelkreuz durfte nicht fehlen und schnell waren wir wieder unterwegs nach Berchtesgaden, zur Marktführung. Hier wurde die Gruppe geteilt. Ruth bekam Verstärkung durch Gabriele Irlinger. Nach einer herzlichen Verabschiedung der Begleiter machten wir uns auf den Weg zu unserem letzten Ziel, der Fahrt auf dem Königssee bis St. Bartholomä, eine Wallfahrtskapelle am Westufer des Königssees auf der Halbinsel Hirschau. Hier angekommen genossen wir die Freizeit bei kühlen Getränken. Mancher ließ sich die geräucherten Renken, Forellen oder Saiblinge munden.Alles hat mal ein Ende und so machten wir uns auf den Rückweg. Herzlichen Dank an Kathi für die hervorragende Reiseplanung, an die Eheleute Hubbes für das Zusammenstellen der Brotzeiten, die Bäckerinnen für den leckeren Kuchen, an den Nachbarvorstand für so manches Schnäpschen und schließlich „Diet“ für den fruchtigen Wein.

Annemarie Wagner