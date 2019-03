5. März 2019 Druckansicht

Faschingsball in Crailsheim

„Was für eine Tradition!“ Mit diesen Worten beginnt ein ausführlicher Bericht im Hohenloher Tagblatt, der Crailsheimer Lokalzeitung, über die Faschingsveranstaltung am 9. Februar. Weiter heißt es in dem Bericht: „Wenn die Siebenbürger Sachsen Crailsheim zu ihrem Fasching rufen, dann ist die Turn- und Festhalle in Ingersheim bis auf den letzten Platz gefüllt (...). Diese Faschingsveranstaltung hat einen Ruf weit über die Region hinaus.“

In der Tat: Mit über 400 Besuchern hat dieser Ball einer verhältnismäßig kleinen Kreisgruppe wie Crailsheim die Erwartung der Veranstalter mehr als erfüllt. Ein Garant für Beliebtheit und gute Stimmung war diesmal wieder die bei Jung und Alt beliebte Band „Schlager-Taxi“, die auch viele Fans von auswärts angezogen hatte. Einen weiteren Punkt auf der Beliebtheitsskala verbucht der Crailsheimer Fasching durch gut vorbereitete und durchgeführte Organisation. Dazu wird in dem genannten Artikel Renate Jäger zitiert: „Das Fest hat sich immer weiter entwickelt. Der Generationswechsel ist gut gelungen. Geselligkeit und Gemeinschaft sind stark.“ Sehr gut besuchter Faschingsball in Crailsheim. Foto: Kotsch In der Tat: Mit über 400 Besuchern hat dieser Ball einer verhältnismäßig kleinen Kreisgruppe wie Crailsheim die Erwartung der Veranstalter mehr als erfüllt. Ein Garant für Beliebtheit und gute Stimmung war diesmal wieder die bei Jung und Alt beliebte Band „Schlager-Taxi“, die auch viele Fans von auswärts angezogen hatte. Einen weiteren Punkt auf der Beliebtheitsskala verbucht der Crailsheimer Fasching durch gut vorbereitete und durchgeführte Organisation. Dazu wird in dem genannten Artikel Renate Jäger zitiert: „Das Fest hat sich immer weiter entwickelt. Der Generationswechsel ist gut gelungen. Geselligkeit und Gemeinschaft sind stark.“Man kann es auch so sehen: Arbeiten und Feiern in der Gemeinschaft macht Freude. Die Freude wiederum führt dazu, dass in der Arbeit Kreativität entwickelt wird und man ausprobiert, wie Neues ankommen könnte. Neben Altbewährtem wie guter Musik, Kostümprämierung und siebenbürgischer Bratwurst waren Faschingskrapfen die diesjährige Überraschung, ein Versuch, der sich gelohnt hat. Sie fanden vielseitiges Lob und reißenden Absatz. Und solange Freude da ist, gibt es auch keine Ermüdungserscheinungen – jedenfalls im übertragenen Sinne. Im wörtlichen Sinn dagegen hat die Arbeit, vor allem in der Küche, manche und manchen ganz schön auf Trab gehalten. Und dennoch bin ich überzeugt: Beim Kronenfest (6. Juli) oder Kathreinenball (26. Oktober) machen wieder alle mit! Bernddieter Schobel

