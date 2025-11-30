Kommentare zum Artikel
Weihnachtsmarkt in Hermannstadt eröffnet
Auf dem Weihnachstmarkt in Hermannstadt bieten Kunsthandwerker und Produzenten bis zum 4. Januar 2026 ihre Waren an. An 120 Ständen kann Weihnachtliches für die Vorweihnachtszeit wie auch für das Fest erstanden werden: Süßigkeiten, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Handgefertigtes – die Aussteller kommen aus 22 Kreisen Rumäniens, 30 davon aus Hermannstadt, einer aus Italien, einer aus Ungarn. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 2 mal kommentiert.
-
1 • Johann0,3 schrieb am 30.11.2025, 08:01 Uhr:Gib's in Hermannstadt auch Merkelpoller bei den Einfahrten wie in Deutschland auf den Weihnachtsmärkten?
-
2 • sibisax schrieb am 30.11.2025, 13:54 Uhr:Würde ich auch gerne wissen wollen.
