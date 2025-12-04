Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vorstand des Kreisverbands Nürnberg: Annette Folkendt als Vorsitzende im Amt bestätigt; an die stellvertretenden Vorsitzenden Brigitte Krempels, Johann Schuster und Alice Cao-Gottschling und alle die sich aktiv im Vorstand und in dem Kreisverband Nürnberg engagieren.

Es ist vorbildlich und begrüßenswert, wenn bei so einem zentralen Anlass der Finger in die Wunde bezüglich Mitgliederentwicklung gelegt wird – insoweit große Anerkennung dafür!

Gleichzeitig muß man auf die dramatischen Zustände deutlich hinweisen, wenn es um unsere zu erwartende Mitgliederzahlentwicklung in den nächsten 25 Jahren (Prognose bis 2050) angeht.



Im Durchschnitt kann man davon ausgehen, wenn man dem Mitgliederschwund nicht radikal entgegenwirkt, dass die Mitgliederzahl bis ins Jahr 2050 AUF EIN DRITTEL der heutigen Zahl SCHRUMPFEN WIRD.



Für den Kreisverband Nürnberg wären es als Prognose:

1/3(1203+18+58) = 427 verbleibende Mitglieder im Jahr 2050.

Die Prognose (Kurve) wurde aufgrund der von der „AG Mitgliederwerbung“ veröffentlichten Zahlen fortgeschrieben.

Deshalb nochmal Glückwunsch Annette Volkend.

