



30. November 2025

Weihnachtsmarkt in Hermannstadt eröffnet

Auf dem Weihnachstmarkt in Hermannstadt bieten Kunsthandwerker und Produzenten bis zum 4. Januar 2026 ihre Waren an. An 120 Ständen kann Weihnachtliches für die Vorweihnachtszeit wie auch für das Fest erstanden werden: Süßigkeiten, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Handgefertigtes – die Aussteller kommen aus 22 Kreisen Rumäniens, 30 davon aus Hermannstadt, einer aus Italien, einer aus Ungarn.

Weihnachtsstände auf dem Großen Ring in Hermannstadt. Foto: Aurelia Brecht (ADZ) Alle Buden wurden in diesem Jahr auf den Großen Ring verlegt – auf dem Kleinen Ring befindet sich das „Immersive Museum“. Hier werden bis zum 1. Februar 2026 multimedial aufbereitete Vorstellungen zu den Themen „Van Gogh: The Immersive Show“, „Die berühmtesten klassischen rumänischen Maler“, „Dinosaurier – eine Reise in die prähistorische Welt“, „Kosmos – Wir entdecken die Geheimnisse des Universums“ und „Die Magie der Winterfeiertage“ zu sehen sein. Auch das „Christmas Chalet“, in dem man sich bei Heißgetränken im Warmen aufhalten kann, ist vom Kleinen auf den Großen Ring umgezogen. Attraktionen sind außerdem die Eislaufbahn, das Riesenrad und der „Lift des Weihnachtsmanns“. Weitere Infos auf: targuldecraciun.ro Alle Buden wurden in diesem Jahr auf den Großen Ring verlegt – auf dem Kleinen Ring befindet sich das „Immersive Museum“. Hier werden bis zum 1. Februar 2026 multimedial aufbereitete Vorstellungen zu den Themen „Van Gogh: The Immersive Show“, „Die berühmtesten klassischen rumänischen Maler“, „Dinosaurier – eine Reise in die prähistorische Welt“, „Kosmos – Wir entdecken die Geheimnisse des Universums“ und „Die Magie der Winterfeiertage“ zu sehen sein. Auch das „Christmas Chalet“, in dem man sich bei Heißgetränken im Warmen aufhalten kann, ist vom Kleinen auf den Großen Ring umgezogen. Attraktionen sind außerdem die Eislaufbahn, das Riesenrad und der „Lift des Weihnachtsmanns“. Weitere Infos auf: targuldecraciun.ro Aurelia Brecht (ADZ)

Schlagwörter: Hermannstadt, Weihnachtsmarkt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.