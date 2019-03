Fröhliches Faschingstreiben in Ingolstadt

Ein fröhliches Faschingstreiben fand am letzten Februarwochenende in der Nibelungenhalle in Großmehring statt. Die Kreisgruppe Ingolstadt feierte Fasching.

Jugendtanzgruppe Ingolstadt als Altenheim-Bewohner beim Fasching. Foto: Elke Kloos

Noch bevor „Schlager-Taxi“ zum Tanz aufspielte, füllte sich der Saal innerhalb kürzester Zeit. Bald fanden sich Indianer und Piraten, Clowns, Rocker, Prinzessinnen und sogar ein Königspaar ein. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Manfred Binder, begrüßte als Robin Hood Groß und Klein, die in originellen Kostümen gekommen waren. Gleich zu Anfang hieß es: „It’s Showtime“. Die Faschingsgesellschaft Schützomania Eitensheim e.V. verzauberte alle im Saal mit einer faszinierenden Tanzeinlage. Jennifer Schüller, die in der Big-Band der Kreisgruppe, Transylvania SAXOphoNES, mitspielt, tanzt hier mit Leib und Seele mit und fungiert auch als Trainerin.Es folgte ein weiterer Höhepunkt des Abends: die Prämierung der Masken. Bei dem riesigen Angebot taten sich die Juroren sehr schwer. Gut, dass die Vorstandschaft viele Preise zu vergeben hatte. Je einen kleinen Geschenkkorb erhielten eine Gruppe Indianer und „ABBA“ mit Fangemeinde. Je ein mittlerer Präsentkorb ging an eine Clown-Gruppe sowie an eine Rock’n’Roll-Gruppe, die Frauen in selbst geschneiderten Petticoat-Röcken im Stil der 50er Jahre. Die größten Körbe wurden an die „Herr der Ringe“-Darsteller und an eine Abordnung aus dem Altenheim, unsere Jugendtanzgruppe, überreicht.Endlich konnte ohne Unterbrechung getanzt werden. Bald schon tummelten sich die Mäuse mit den Vogelscheuchen, die Bauchtänzerinnen neben Rotkäppchen mit Wolf, Fred Feuerstein mit einem Pilz und viele mehr auf der Tanzfläche. Ein Rehlein und ein Tigerkind spielten vergnügt mit einem kleinen Pinguin und einem Indianermädchen. Erst weit nach Mitternacht leerte sich langsam der Saal. Vielen Dank an „Schlager-Taxi“ und alle Teilnehmer für die supergute Stimmung!

Ingeborg Binder