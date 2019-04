Ostergottesdienst der Kreisgruppe Wolfsburg

Die Kreisgruppe Wolfsburgb lädt für den 22. April, 10.00 Uhr, alle Landsleute und Freunde zum Siebenbürgischen Ostergottesdienst in die St.-Petrus-Kirche nach Vorsfelde ein.

Frauenreferentin Adi Meltzer, Kulturreferentin Katharina Müller, Vorsitzender Gerhard Schunn und Brigitte Kästner, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, nach dem Ostergottesdienst 2018 in Wolfsburg. Foto: Herta Speri

Den Gottesdienst feiern wir gemeinsam mit Pastorin Beate Stecher, Pfarrer Helmut Kramer, der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg, dem Siebenbürger Chor der Bonhoeffer-Kirchengemeinde Westhagen. Das in der Kirchengemeinde St. Petrus in Vorsfelde zur Tradition gewordene Kirchencafé wollen wir erstmalig ausprobieren und bitten die Gottesdienstteilnehmer anschließend an den Gottesdienst zu einem Predigtnachgespräch, einem gemeinsamen Aus­- tausch bei Kaffee und Kuchen, in den Räumlichkeiten der St.-Petrus-Kirche.„Wenn ein Dialog gelingen soll, ist es sinnvoll, sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen, aber auch sich über das Trennende klar zu werden, und es ist wichtig die Stolpersteine auf dem Weg zueinander in den Blick zu nehmen.“ (Anselm Grün)

Der Vorstand